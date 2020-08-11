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Интерфакс-АВН

Южная Корея разработает собственную систему ПРО

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Система противоракетной обороны "Железный купол"
Система противоракетной обороны "Железный купол".
Источник изображения: Википедия

Гонконг. 10 августа. ИНТЕРФАКС - Южная Корея в ближайшие пять лет начнет разработку собственной системы перехвата, подобной израильскому "Железному куполу", сообщает "Ренхап" со ссылкой на оборонный проект страны.

Фактическое развертывание корейской версии израильской системы ПВО "Железный купол", как ожидается, начнется в конце 2020-х или начале 2030-х годов, заявили чиновники Минобороны Республики Корея.

Согласно оборонному проекту страны на 2021-2025 годы, Южная Корея также официально начнет процедуры приобретения легкого авианосца в следующем году и производство собственного истребителя, который в настоящее время находится в стадии разработки.

Кроме того, Сеул планирует разработать управляемые ракеты большой дальности "воздух-земля" и "воздух-корабль".

Что касается Военно-морского флота, то министерство заявило, что в течение этого периода страна начнет строить 3600-тонные и 4000-тонные подводные лодки.

Программа Минобороны, рассчитанная на пять лет, предусматривает расходы в размере 300,7 трлн вон ($253 млрд), из них - 100 трлн вон выделяются на повышение обороноспособности, а оставшиеся 200 трл вон - на управление Вооруженными силами.

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Южная Корея
Продукция
Железный купол
Проекты
Авианосец
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