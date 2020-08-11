Forbes (США): Россия пытается добиться превосходства в области малозаметных беспилотников

Россия планирует ускорить разработку ударного малозаметного беспилотника С-70 «Охотник», тогда как США с аналогичными шагами не торопятся. Автор приводит характеристики российского БПЛА и ищет - но не находит - аналогии среди американских аппаратов.

Для этого российские специалисты ускоряет реализацию соответствующей программы.

Россия на этой неделе раскрыла планы относительно ускоренной разработки ударного малозаметного беспилотника С-70 "Охотник", и теперь его принятие на вооружение намечено на 2024 год, а не на 2025 год, как планировалось ранее. Это отличается от ситуации в Соединенных Штатах, где реализация планов по разработке и производству такого рода дронов продвигается медленно и осторожно.

Новый временной план был раскрыт 3 августа во время встречи российского президента Владимира Путина с Юрием Слюсаревым, главой Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Беспилотник "Охотник" разрабатывается на фирме "Сухой", дочернем предприятии ОАК, а свой первый полет он совершил в августе прошлого года. Это довольно большой летательный аппарат: по данным российского агентства "Интерфакс", он способен взять на борт 6 тысяч тонн (13 тысяч фунтов) бомбовой нагрузки, а радиус его действия составляет почти 5 тысяч километров (3 тысячи миль). Помимо авиационных бомб и ракет воздух-поверхность, этот беспилотник может быть оснащен ракетами класса воздух-воздух, а также разведывательным оборудованием.

По словам Слюсаря, "Охотник" обладает беспрецедентными возможностями с точки зрения радиуса действия и разнообразия вооружений. Его форма в виде летающего крыла свидетельствует о высокой степени малозаметности. В отличие от дрона MQ-9 Peaper, рабочей лошадки Военно-воздушных сил США, "Охотник" разработан для применения в условиях полномасштабных конфликтов, а не в операциях против повстанцев, не обладающих противовоздушной обороной. В этом отношении он больше напоминает проект ударного дрона X47B компании Northrop Grumman. Однако российские разработчики, судя по всему, пошли по совершенно другому пути.

X-47 первоначально был частью проекта Управления перспективных исследовательских проектов (DARPA) Министерства обороны, получившего название "Единая беспилотная боевая воздушная система" (Joint Unmanned Combat Air System), который в 2005 году был передан под совместное управление Военно-морским силам США и Военно-воздушным силам США. Затем Военно-воздушные силы вышли из этого проекта, а командование Военно-морских сил выбрало компанию Northrop Grumman для разработки оснащенного реактивным двигателем и предназначенного для авианосцев ударного беспилотника. Свой первый полет дрон X-47B совершил в 2011 году. Однако в 2015 году у командования военно-воздушных сил США возникли определенные сомнения, и его представители не были убеждены в том, что X-47 подходит для использования в рамках переименованной программы по созданию беспилотного палубного воздушного разведывательного и ударного аппарата (Unmanned Carrier-Launched Airborne Surveillance Strike - UNCLASS).

В тот момент работы над реализацией этого проекта замедлились. Требования программы UNCLASS постоянно снижались, из ударного этот дрона превратился в разведывательный беспилотник с некоторыми ударными возможностями. Кроме того, он получил дополнительную роль как летающий топливозаправщик, а затем эта функция стала у него единственной. Теперь этот проект носит название Палубная воздушная топливозаправочная система (Carrier Based Aerial Refueling System - CBARS). В результате этот аппарат уже перестал рассматриваться как важный вид вооружений и превратился в топливозаправщик. А его прежняя роль была передана не обладающему малозаметностью дрону MQ-25 Stingray компании Boeing, тогда как у X-47B имеются элементы технологии стелс. Первоначально этот дрон имел обозначение RAQ-25 (разведывательная и ударная роль - reconnaissance and attack role), а теперь он получил букву M и стал многофункциональный летательным аппаратом" (multi-mission aircraft). Командование военно-морского флота хочет, чтобы дрон Stingray поступил на службу в 2024 году. Однако вопросы, связанные с модернизацией авианосцев, могут привести к задержке на три года.

Это свидетельствует о том, что, несмотря даже на более ранний старт, Соединенные Штаты могут на финише отстать от России. В то время как "Охотник" будет хорошо вооруженным и малозаметным ударным беспилотником, способным вступить в бой с системами защиты еще до появления в зоне боевых действий пилотируемых самолетов, пока нет ясности даже по вопросу о том, сможет ли Stingray принимать участие в наступательных операциях.

Представители Военно-морских сил США утверждают, что дрон Stingray позволит получить представление о том, как использовать одновременно пилотируемые и беспилотные аппараты, а также уточнить концепцию проведения подобных операций перед тем, как перейти к разработке более продвинутых дронов. Россия, судя по всему, намерена продолжать работу над своим ударным беспилотником, который уже в ближайшее время будет использоваться вместе с российским истребителем Су-57.

Стремление как можно быстрее реализовать этот проект можно считать отражением ситуации на земле, а там Россия в 2019 году уже направила свой боевой робот "Уран-9" в Сирию. Соединенные Штаты отказались использовать свои боевые роботы SWORDS/Talon в боевых операциях, хотя они уже были размещены на театре боевых действий в Ираке в 2007 году. По имеющимся данным, "Уран-9" очень плохо проявил себя в Сирии, однако его разработчики утверждают, что они смогли определить, а затем и устранить все выявленные недостатки. Судя по всему, они предпочитают такой подход: делай быстро, делай ошибки и извлекай опыт.

В то время как Военно-воздушные силы США предпочитают действовать осторожно и проводят долгосрочные испытания значительно меньшего по размеру и не обладающего малозаметностью боевого дрона XQ-28 Valkyrie, этого "надежного ведомого" (loyal wingman) - его грузоподъемность составляет всего 450 килограммов (1000 фунтов), а грузоподъемность "Охотника" - около 6 тонн (13 000 фунтов), Россия, судя по всему, будет поставлять свой ударный беспилотник в регулярные части и извлекать уроки по мере его использования.

"Важно помнить, что нынешняя версия "Охотника" является испытательной лабораторией и демонстратором, а окончательная его версия будет отличатся от той, которая в настоящее время проходит испытания, - отмечает Сэмюэл Бендетт (Samuel Bendett), советник российской программы исследовательского Центра военно-морского анализа (CNA) и специалист в области российских беспилотных боевых систем. - Такие основные характеристики как грузоподъемность, двигатели, электроника и другие элементы будут, вероятно, пересмотрены перед тем, как производитель получит окончательную версию".

Такого рода подход может привести к тому, что этот проект может вернуться на чертежные доски после дорогостоящей катастрофы. Но возможен и такой вариант: после устранения в процессе эксплуатации некоторых ошибок Россия может получить и вывести на международный рынок испытанный в боевых условиях малозаметный беспилотник еще до того, как соперники закончат программу испытаний своих дронов. Судя по всему, Путин не боится идти на риск, когда потенциальный выигрыш может оказаться достаточно большим.

Дэвид Хэмблинг (David Hambling)