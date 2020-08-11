Военные учения в рамках подготовки к "Ларос" завершились в Приморье

Владивосток. 10 августа. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Тактические учения, в которых задействовали свыше 4 тыс. военнослужащих, завершились на полигоне "Сергеевский" в Приморском крае, сообщает в понедельник пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

"К двухстороннему учению было привлечено порядка 500 единиц военной техники, таких как, боевые машины пехоты БМП-2, танки Т-72Б3, самоходные артиллерийские установки "Акация", минометные комплексы, техника связи, ударные вертолетные подразделения, комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также специальная, гусеничная и колёсная техника", - говорится в сообщении.

Учения проводились в рамках подготовки подразделений ВВО к совместному российско-лаосскому военному учению "Ларос".

Военнослужащие отработали вопросы организации маршей, оборудования опорных пунктов, налаживания системы связи, устройства фортификационных сооружений, а также тактические действия подразделений в обороне и наступлении днем и ночью.

Завершились учения проведением этапа боевой стрельбы с применением всех видов штатного вооружения военной техники. Военнослужащие поразили порядка 1,5 тыс. мишеней, имитирующую бронетехнику и живую силу условного противника.

Ранее сообщалось, что учения "Ларос-2020" состоятся на полигоне Сергеевский в Приморье во второй половине этого года. Военную технику лаосской стороне на время учения передадут российские коллеги.