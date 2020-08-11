Россия проведет наблюдательный полет над Германией в рамках ДОН

Россия с 10 по 13 августа проведет наблюдательный полет над территорией Германии в рамках Договора по открытому небу (ДОН), сообщает издание «Красная звезда».

По словам начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова, наблюдение будет проводиться на российском самолете ТУ-154М ЛК-1 по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту.

Рыжков отметил, что максимальная дальность полета составит 1,3 тыс. км. Немецкие специалисты на борту авиасудна проконтролируют порядок использования аппаратуры наблюдения и соблюдение правил, предусмотренных договором.

22 июля стало известно, что страны — участницы ДОН возобновили консультации по прервавшимся из-за пандемии коронавируса полетам, предусмотренным соглашением.

ДОН был подписан в 1992 году в Хельсинки представителями 23 государств, входящих в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, c целью укрепления доверия в Европе после холодной войны. Позже список стран-участниц расширился до 34. Государства, подписавшие данный документ, могут совершать разведывательные полеты над территориями друг друга.