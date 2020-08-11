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Известия.ru

Россия проведет наблюдательный полет над Германией в рамках ДОН

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Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Россия с 10 по 13 августа проведет наблюдательный полет над территорией Германии в рамках Договора по открытому небу (ДОН), сообщает издание «Красная звезда».

По словам начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова, наблюдение будет проводиться на российском самолете ТУ-154М ЛК-1 по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту.

Рыжков отметил, что максимальная дальность полета составит 1,3 тыс. км. Немецкие специалисты на борту авиасудна проконтролируют порядок использования аппаратуры наблюдения и соблюдение правил, предусмотренных договором.

22 июля стало известно, что страны — участницы ДОН возобновили консультации по прервавшимся из-за пандемии коронавируса полетам, предусмотренным соглашением.


ДОН был подписан в 1992 году в Хельсинки представителями 23 государств, входящих в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, c целью укрепления доверия в Европе после холодной войны. Позже список стран-участниц расширился до 34. Государства, подписавшие данный документ, могут совершать разведывательные полеты над территориями друг друга.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Финляндия
Продукция
Ту-154
Проекты
ОБСЕ
Ядерный щит
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1 комментарий
№1
11.08.2020 19:36
Цитата, q
наблюдение будет проводиться на российском самолете ТУ-154М ЛК-1 по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту
Это ведь расточительно - поддерживать летную годность и эксплуатировать давно не выпускаемый реактивный самолет, который по современным меркам крайне сложен в управлении и небезопасен. Какая-такая в нем нужда, особенно при наличии аж двух специально построенных современных Ту-214ОН?
Как вообще удается получать разрешение на полеты этого музейного раритета над густонаселенной Европой?

Честно говоря был уверен, что после катастрофы в Сочи в 2016 году, их полеты запретили навсегда.
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