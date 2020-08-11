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ТАСС

Ростех запустил серийное производство гражданской версии "антиматериальной" винтовки

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Серийная военная модификация винтовки ОСВ-96
Серийная военная модификация винтовки ОСВ-96.
Источник изображения: © Артур Шайхутдинов/ТАСС

Гражданский карабин МЦ 567 прошел все необходимые испытания с положительным результатом

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. "ЦКИБ СОО" (Центральное конструкторское исследовательское бюро спортивно-охотничьего оружия, входит в КБП холдинга "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") завершил испытания и запустил серийное производство гражданской версии крупнокалиберной снайперской винтовки ОСВ-96 - МЦ 567. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе "Высокоточных комплексов".

"В 2019 году закончены работы по созданию гражданской версии винтовки ОСВ-96. Гражданский карабин МЦ 567 прошел все необходимые испытания с положительным результатом, изготовлена первая партия серийных образцов", - сообщили в холдинге.

В августе 2018 года на форуме "Армия - 2018" Алексей Сорокин, занимавший тогда пост директора "ЦКИБ СОО", рассказал ТАСС о начале разработки гражданской версии снайперской винтовки ОСВ-96 калибра 12,7 мм. По его словам, конструкторские испытания должны были начаться до 2019 года.

Тогда же в пресс-службе "Высокоточных комплексов" ТАСС отмечали рост спроса на калибр 12,7 мм на гражданском рынке в местах добычи полезных ископаемых, прокладки трубопроводов и в районах геологоразведки.

ОСВ-96 - российская крупнокалиберная снайперская винтовка, предназначенная для поражения живой силы и техники противника на больших дистанциях. Винтовка использует мощный патрон 12,7 на 107 мм (как пулеметный, так и специализированный снайперский), ее прицельная дальность составляет 1 800 м. Объем магазина ОСВ-96 - пять патронов. Винтовка стоит на вооружении МВД и ФСБ России.

"Антиматериальные" винтовки

С появлением американской крупнокалиберной винтовки Barrett M82 она и в целом крупнокалиберные винтовки на Западе стали называть "антиматериальными винтовками" (англ. antimaterial rifle). Такое название связано с их основным назначением. Они используются в основном для вывода из строя легкобронированной техники, транспорта и прочих объектов противника, т. е. для поражения "материальных" целей, а не живой силы противника.

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Страны
Россия
США
Продукция
ОСВ-96
Компании
Barrett
Высокоточные комплексы
КБП
Ростех
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