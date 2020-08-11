Обнародованы характеристики новейшей российской колесной БМП "Бумеранг"

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Масса боевых машин на унифицированной платформе "Бумеранг" может достигать 34000 кг. Об этом сообщается на сайте ООО Военно-промышленная компания".

При этом грузоподъемность при сохранении плавучести составляет 6300 кг, а без неё - 10700 кг.

Вместимость - 11 человек (экипаж 3 человека плюс 8 человек десанта).

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Мощность двигателя ЯМЗ-780 - 750 л.с. Максимальная скорость по шоссе-100 км/ч. Запас хода по топливу - 800 км.

Длина -8805 мм. Ширина -3187мм. Высота -3260 мм. Дорожный просвет -450 мм.

Максимальный угол преодолеваемого подъема - 30 градусов/косогора - 25 градусов.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Высота преодолеваемой стенки - 60 см.

Баллистическая защита - обеспечивает стойкость к 30-мм боеприпасам.

Противоминная защита обитаемого отделения -8 кг в тротиловом эквиваленте.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Бронемашины семейства "Бумеранг" будут продемонстрированы на Международном военно-техническом форуме "Армия-2020", который 23 августа начнет работу в подмосковном парке "Патриот".