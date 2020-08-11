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Вестник Мордовии

Т-62 с пушкой как у "Абрамса" мог получить элементы Т-90С и "Черного орла"

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Источник изображения: Фото: kotsch88.de

Советские средние танки Т-62 до сих пор состоят на вооружении полутора десятков стран мира. Поэтому не удивительно, что военные некоторых из них рассматривали возможность модернизации такой техники.

Как рассказал военный эксперт Алексей Хлопотов, в России были созданы очень интересные варианты, которые могли продлить технике жизнь еще на долгие годы. Например, предлагалось устанавливать гладкоствольную 120-мм пушку, которая могла бы вести стрельбу боеприпасами, применяемыми на танках "Абрамс" и Леопард-2".

При желании заказчика можно было смонтировать и 125-мм орудие, которое заряжалось бы из механизма, размещенного в специальном контейнере за кормой башни. Похожее решение, кстати, применялось и в знаменитом российском танке "Черный орел".

"Шетьдесятдвойка" получила бы новые прицелы, в том числе тепловизионный, динамическую защиту и обновленные средства связи. Для повышения характеристики подвижности возможно было применение двигателя от Т-90С -1000 - сильного В-92С2.

Был также разработан более простой и, соответственно, дешевый вариант, о котором мы уже рассказывали ранее.

Дмитрий Лемешко

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Страны
Россия
Продукция
Leopard-2
M1 Abrams
В-92С2
Т-62
Т-80
Т-90 "Владимир"
Т-90С
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