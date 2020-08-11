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ТАСС

Модуль МКС "Наука" отправят из Москвы на Байконур

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МЛМ «Наука»
МЛМ «Наука».
Источник изображения: Фото: Роскосмос

Вся подготовка к пуску на космодроме займет девять месяцев

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука", который в апреле 2021 года планируется запустить к Международной космической станции (МКС), в понедельник отправят на космодром Байконур с территории Центра им. М. В. Хруничева (Москва, предприятие - изготовитель модуля).

Модуль должны были отправить из Москвы на Байконур в ночь с 6 на 7 августа, однако в пресс-службе Роскосмоса ранее сообщили ТАСС, что отправка модуля состоится 10 августа. По данным госкорпорации, РЖД подтвердили отправочное окно для вывоза с территории Центра Хруничева модуля "Наука" на 10 августа.

Замгендиректора Центра Хруничева по производству Роман Хохлов ранее сообщал, что перед запуском модуль пройдет цикл испытаний на Байконуре. Вся подготовка к пуску на космодроме займет девять месяцев. Он уточнил, что этап электроиспытаний составляет вместе с подготовкой порядка шести месяцев. Еще три месяца уйдет на непосредственную подготовку к запуску, включая обеспечение микробиологической защиты, заправку и другие операции.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее сообщил, что запуск модуля "Наука" к МКС планируется осуществить в апреле 2021 года. Он отметил, что модуль открывает дорогу для дальнейшего наращивания российского присутствия на МКС.

В апреле исполнительный директор Роскосмоса по науке и перспективным программам Александр Блошенко сообщил ТАСС, что на нем будет проведен эксперимент "Вампир" по созданию кристаллов для новейших инфракрасных датчиков, которые будут использоваться на спутниках группировки "Сфера". В модуле также планируется эксперимент по развитию эмбрионов в яйцах перепелов.

О модуле

Модуль способен вырабатывать кислород на шесть человек, регенерировать воду из урины. С "Наукой" российские космонавты должны получить второй туалет, каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять ряд работ без выхода в открытый космос.

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Страны
Россия
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ГКНПЦ Хруничева
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Рогозин Дмитрий
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