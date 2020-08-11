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США отрепетировали прорыв ПВО России

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F-35A Lightning II.
F-35A Lightning II. Архивное фото.
Источник изображения: US NAVY / Reuters

Военно-воздушные силы Соединенных штатов 4-6 августа провели учения, в которых были задействованы такие стелс-машины, как истребители пятого поколения F-35A Lightning II и F-22 Raptor, а также стратегический бомбардировщик B-2A Spirit и беспилотник RQ-170 Sentinel, сообщает The Drive.

Издание отмечает, что дополнительно в мероприятии приняли участие истребитель четвертого поколения F-15E Strike Eagle и самолет радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler Военно-морских сил.

Целью репетиции названа отработка тактики и приемов взаимодействия техники для подавления и прорыва противовоздушной обороны (ПВО) условного противника, предполагающая использование малозаметных истребителей и беспилотников при поддержке средств радиоэлектронной борьбы.

В сентябре 2019 года командующий ВВС США в Европе Джеффри Харриган заявил, что Пентагон располагает планом по прорыву многослойной ПВО Калининградской области.

В августе 2018 года Харриган утверждал, что последние полтора года США активно собирают данные о российской военной технике и ее возможностях в Сирии.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
США
Продукция
B-2 Spirit
EA-18
F-15
F-22
F-35
F-35A
RQ-170
Проекты
БПЛА
Военные учения
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