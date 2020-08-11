В Кронштадте открылся первый в России музейно-исторический парк ВМФ

Аллея героев - своеобразная дорога памяти, которая рассказывает о трехвековой истории флота и героях-моряках.

Историю Военно-морского флота России в арт-объектах и выставочных экспонатах теперь можно изучать на острове Котлин в Петербурге. Новый парк является частью историко-культурного кластера Кронштадта и носит название "Остров фортов".

Комплекс оборонительных сооружений вокруг Петербурга начал возводить Петр Первый буквально через год после основания Северной столицы, в 1704 году. Вплоть до начала Первой мировой войны они сохраняли свое прямое назначение, а сегодня форты Кронштадта - образец фортификационного искусства мирового значения.

По ним можно изучать как развитие артиллерии, так и оборонительной стратегии нашей страны в целом.

Теперь памятники истории и архитектуры Кронштадта дополнены новыми объектами, связывающими историю и современность.

На Маяке памяти увековечены имена 200 героев-моряков начиная с эпохи Петра I и до наших дней, окружает его Сад памяти: 54 ивы, 20 яблонь и 15 сосен, по замыслу авторов концепции парка, послужат "живым напоминанием о военных медиках, отдавших свои жизни при исполнении воинского и врачебного долга во время войны".

Смысловым и архитектурным центром "Острова фортов" является Аллея героев российского флота - своеобразная дорога памяти, которая рассказывает как о трехвековой истории российского флота в целом, так и о деяниях конкретных героев-моряков.

Но одной только просветительской функцией роль нового "острова" не ограничивается. Здесь есть детские площадки и тихие зоны релакса, веревочный парк и панорамные качели, пруд и фудкорт. Основная тема оформления - морская.

- Мы постарались учесть основные потребности будущих посетителей парка, - отметила член рабочей группы по развитию Кронштадта Ксения Шойгу.

В дальнейшем "Остров фортов" будет расширяться - в 2024 году на территории парка появится инновационно-инженерный центр, для посещения станут доступны отреставрированные форты "Кроншлот", "Петр Первый" и "Император Александр I".

К 2025 году откроются океанариум - образовательно-развлекательный комплекс с музеем флоры и фауны северных морей России, яхтенная марина и морской порт, а также всепогодная канатная дорога на форт "Император Александр I".

Мария Голубкова (Санкт-Петербург)