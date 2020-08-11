Шапки долой: Путин лишил генералов каракуля

Путин лишил генералов и полковников каракулевых шапок

В российской армии отменяется ношение каракулевых шапок высшими офицерами и полковниками Вооруженных сил РФ. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. С этой инициативой Министерство обороны выступало еще в апреле. По версии СМИ, эта реформа нужна для того, чтобы сделать форму военных более дешевой.

Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому отменяется ношение каракулевых шапок высшими офицерами и полковниками Вооруженных сил РФ.

"Пункт 5 изложить в следующей редакции: шапка из каракуля серого цвета с козырьком (только для высших офицеров (с шитьем пятипроцентного золочения на козырьке) и полковников Федеральной службы охраны Российской Федерации, а также для высших офицеров (с шитьем пятипроцентного золочения на козырьке) войск национальной гвардии Российской Федерации", - говорится в указе главы государства, который опубликовали в базе нормативно-правовых актов.

В соответствии с документом, каракулевые шапки для военнослужащих ВС РФ заменят на меховые с козырьком для полковников и меховые с шитьем пятипроцентного золочения для высших офицеров.

До этого каракулевые шапки серого или черного цвета носили генералы, полковники, а также адмиралы и капитаны первого ранга.

С такой инициативой Министерство обороны выступало еще в конце апреля. Ведомство предложило президенту России прописать отмену ношения высшими офицерами армии и флота каракулевых шапок в проекте поправок в указ главы государства «О военной форме одежды, знаках различия военнослужащих и ведомственных знаках отличия».

Впрочем, шапки из каракуля останутся в обмундировании высших офицеров ФСО и Росгвардии. Папах армейских генералов и полковников лишили еще в 2014 году. Их могут носить лишь высшие чины ФСБ, МЧС и Главного управления специальных программ президента - государственной военизированной организации, ответственной за мобилизационную подготовку российской власти.

Как поясняли в Минобороны, новая реформа готовилась «в целях реализации решения президента». СМИ допускали, что меховые шапки, которые придут на смену каракулевым, будут более дешевыми.

«Русская служба Би-би-си» обратила внимание, что в период правления Путина папахи из каракуля стали престижным символом. Вместе с тем опрошенные изданием эксперты утверждали, что они неудобные и ненужные. «Вещь крайне неудобная, особенно в современной армии. Надевали ее крайне редко», - отметил главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник в отставке Виктор Мураховский.

В свою очередь отставной генерал-майор КГБ Алексей Кондауров рассказал, что сам ни разу не надевал положенную ему папаху, поскольку предпочитает ходить в гражданской одежде.

По словам менеджера одного из московских ателье, которое обслуживает высших офицеров армии, у него регулярно заказывают папахи «те, кто любит покрасоваться», цитировало его издание.

До этого преобразования в отношении формы российских военных были сделаны в мае прошлого года. Военнослужащим разрешили размещать на двух планках с левой стороны кителя только десять государственных орденов и медалей, а также иных ведомственных геральдических знаков.

На парадной форме запрещено размещать гражданские награды и геральдические знаки различных общественных организаций. Этот запрет распространяется на все без исключения случаи ношения парадной формы, включая поход в гости или посещение детского праздника,.

До этого правило размещения на двух планках не более десяти наград действовало только в отношении военнослужащих, участвовавших в параде на Красной площади.

Такой порядок был введен негласно, чтобы военнослужащие не украшали грудь рядами медалей и памятных знаков, которые, как правило, ничего не говорят о реальных заслугах их обладателя, отмечали источники "Известий".

Введение правил ношения наград стало заключительным этапом формирования нового облика парадной одежды. За ее основу была взята форма Парада Победы 1945 года.

Кристина Сизова