Шапки долой: Путин лишил генералов каракуля

Путин лишил генералов и полковников каракулевых шапок
В российской армии отменяется ношение каракулевых шапок высшими офицерами и полковниками Вооруженных сил РФ. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. С этой инициативой Министерство обороны выступало еще в апреле. По версии СМИ, эта реформа нужна для того, чтобы сделать форму военных более дешевой.
Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому отменяется ношение каракулевых шапок высшими офицерами и полковниками Вооруженных сил РФ.
"Пункт 5 изложить в следующей редакции: шапка из каракуля серого цвета с козырьком (только для высших офицеров (с шитьем пятипроцентного золочения на козырьке) и полковников Федеральной службы охраны Российской Федерации, а также для высших офицеров (с шитьем пятипроцентного золочения на козырьке) войск национальной гвардии Российской Федерации", - говорится в указе главы государства, который опубликовали в базе нормативно-правовых актов.
До этого каракулевые шапки серого или черного цвета носили генералы, полковники, а также адмиралы и капитаны первого ранга.
С такой инициативой Министерство обороны выступало еще в конце апреля. Ведомство предложило президенту России прописать отмену ношения высшими офицерами армии и флота каракулевых шапок в проекте поправок в указ главы государства «О военной форме одежды, знаках различия военнослужащих и ведомственных знаках отличия».
Впрочем, шапки из каракуля останутся в обмундировании высших офицеров ФСО и Росгвардии. Папах армейских генералов и полковников лишили еще в 2014 году. Их могут носить лишь высшие чины ФСБ, МЧС и Главного управления специальных программ президента - государственной военизированной организации, ответственной за мобилизационную подготовку российской власти.
Как поясняли в Минобороны, новая реформа готовилась «в целях реализации решения президента». СМИ допускали, что меховые шапки, которые придут на смену каракулевым, будут более дешевыми.
«Русская служба Би-би-си» обратила внимание, что в период правления Путина папахи из каракуля стали престижным символом. Вместе с тем опрошенные изданием эксперты утверждали, что они неудобные и ненужные. «Вещь крайне неудобная, особенно в современной армии. Надевали ее крайне редко», - отметил главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник в отставке Виктор Мураховский.
По словам менеджера одного из московских ателье, которое обслуживает высших офицеров армии, у него регулярно заказывают папахи «те, кто любит покрасоваться», цитировало его издание.
До этого преобразования в отношении формы российских военных были сделаны в мае прошлого года. Военнослужащим разрешили размещать на двух планках с левой стороны кителя только десять государственных орденов и медалей, а также иных ведомственных геральдических знаков.
На парадной форме запрещено размещать гражданские награды и геральдические знаки различных общественных организаций. Этот запрет распространяется на все без исключения случаи ношения парадной формы, включая поход в гости или посещение детского праздника,.
До этого правило размещения на двух планках не более десяти наград действовало только в отношении военнослужащих, участвовавших в параде на Красной площади.
Введение правил ношения наград стало заключительным этапом формирования нового облика парадной одежды. За ее основу была взята форма Парада Победы 1945 года.
Кристина Сизова