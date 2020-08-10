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Военное обозрение

Введение в эксплуатацию нового радара ПРО на Аляске откладывается на год. В Конгрессе США озабочены ситуацией

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Источник изображения: topwar.ru

Среди американский конгрессменов озабоченность вызвал доклад управления противоракетной обороны США по поводу реализации проекта по созданию и развёртыванию радара большого радиуса действия. Речь идёт о проекте, который воплощается на территории штата Аляска.

LRDR - это радар S-диапазона, который сможет не только отслеживать приближающиеся ракеты, но и отличать ракету с реальной боеголовкой от ложных целей.

Радар планируется сделать одной из основных частей американской системы ПРО на территории непосредственно Соединённых Штатов.

В опубликованном ведомством докладе говорится о том, что введение в эксплуатацию нового радара на Аляске откладывается на год.

Новый радар планируется развернуть как часть крупной станции Clear Air Force, позволяющей обнаруживать межконтинентальные баллистические ракеты. Станция входит в управление космического командования ВВС США.

В докладе говорится о том, что теперь американская армия получит возможность распоряжаться новым радаром большого радиуса не ранее чем в 2023 году.

На симпозиуме по аэрокосмической обороне американский вице-адмирал Джон Хилл, курирующий проект, заявил, что виной переноса сроков становится пандемия. По его словам, ведомство предпринимает все меры для того, чтобы работа не остановилась окончательно. Вице-адмирал Хилл заявляет, что работа коллектива специалистов изначально была организована так, что люди находились в замкнутом пространстве, используя одно и то же оборудование, включая вычислительную технику. Это, по его словам, привело к проблемам.

В Конгрессе потребовали дать разъяснения по поводу того, не заболели ли те люди, которые участвуют в реализации проекта. Также американские законодатели заявили, что их заботит «смещение сроков реализации столь важного проекта для безопасности США».

Определив местом размещения LRDR Аляску, в США заявляют, что новый радар призван отслеживать пуски иранских и северокорейских ракет. К этому заявлению скептически отнеслись многие эксперты в самих Штатах.

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  • В новости упоминаются
Страны
Иран
КНДР
США
Продукция
LRDR
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