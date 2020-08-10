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РИА Новости

Противники предупреждены. Эксперт об условии нанесения РФ ядерного удара

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Ракетный комплекс "Искандер-М"
Ракетный комплекс "Искандер-М".
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

В Генштабе впервые раскрыли условие нанесения Россией ядерного удара. В эфире радио Sputnik эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко отметил, что сделан важный акцент в области ядерного сдерживания.

Россия задействует свой ядерный потенциал в случае любой ракетной атаки по своей территории, это следует из подготовленной Генштабом Вооруженных сил статьи "Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания".

В Генштабе отметили, что в случае запуска ракет противником не будет возможности определить, идет ли речь о ядерном или неядерном оружии, поэтому любая атакующая ракета будет позиционироваться как ракета с ядерным оснащением.

В документе указывается, что военное руководство России тут же получит информацию о запуске и определит масштаб ответных действий.

Минобороны поясняет, что условия о применении противником ядерного и иных видов оружия массового поражения, о воздействии по критически важным объектам России, а также об агрессии с применением обычных средств поражения не должны вызывать вопросов у экспертов.

"Первое условие связано с поступлением достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России и/или ее союзников. Факт старта баллистической ракеты будет зафиксирован системой предупреждения о ракетном нападении", – отмечается в материале.

Если потенциальный противник решится на удар, то ответ будет сокрушительным, подчеркивается в документе.

В эфире радио Sputnik эксперт Центра стратегической конъюнктуры, военный эксперт Олег Пономаренко высказал мнение, что таким образом сделан важный акцент в области ядерного сдерживания.

"Действительно, лучше, когда вероятные противники предупреждены о том, как конкретно будет действовать военная машина нашего государства в случае каких-либо экстраординарных ситуаций, а здесь таковая и рассматривается. Такая конкретизация как раз призвана выполнить задачу сдерживания. То есть, обозначить, что может произойти, и таким образом повысить ответственность противоположной стороны за какие-либо действия. … Это правильный шаг. Задача сдерживания всегда остается актуальной", – сказал Олег Пономаренко.
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Страны
Россия
Проекты
СПРН
Ядерный щит
ЯО
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