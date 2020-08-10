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РИА Новости

Россия очень важна. Талибы рассказали о роли Москвы в урегулировании

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Военнослужащие афганской армии во время столкновения с талибами в городе Кундуз
Военнослужащие афганской армии во время столкновения с талибами в городе Кундуз.
Источник изображения: © AP Photo / Najim Rahim

МОСКВА, 8 августа/ Радио Sputnik. Талибы не имеют военных связей с Россией, но поддерживают с Москвой другие контакты, об этом РИА Новости рассказал официальный представитель политического офиса движения Сухейль Шахин.

Он также отметил влияние позиции России на урегулирование ситуации в Афганистане.

"Я считаю, что роль России в этом вопросе очень важна. Она и в прошлом играла важную роль, когда приняла в Москве межафганскую встречу, мы были там впервые", – заявил Шахин.

Представитель талибов также сообщил об источниках получения организацией оружия и подчеркнул, что отношения с РФ поддерживаются исключительно на политическом уровне.

"Наш политический офис поддерживает отношения как с Россией, так и с соседними странами региона. Но только на политическом уровне. Речь не идет о военных отношениях, и мы категорически отвергаем подобные соображения (об обратном, – ред.). Они также могут быть частью кампании по срыву мирного соглашения", – заявил Шахин.

Он также признался, что талибы имеют запасы оружия в Афганистане и закупают его непосредственно у действующих властей.

"Как-то появились сообщения, что у них пропали или были украдены сотни тысяч единиц оружия. Так это оружие купили у них мы. Что-то мы захватили. Так что у нас много боеприпасов. И все это получено от администрации Кабула", – пояснил Сухейль Шахин.

В конце февраля США и радикальное афганское движение "Талибан"* подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после завершения сделки по обмену пленными.

По словам госсекретаря Майка Помпео , США планируют полностью вывести войска из Афганистана к маю 2021 года.

Ранее в эфире радио Sputnik эксперт рассказал, почему Трамп заговорил о войсках в Афганистане.

* Запрещенная в России террористическая организация

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
США
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