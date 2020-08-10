Россия очень важна. Талибы рассказали о роли Москвы в урегулировании

МОСКВА, 8 августа/ Радио Sputnik. Талибы не имеют военных связей с Россией, но поддерживают с Москвой другие контакты, об этом РИА Новости рассказал официальный представитель политического офиса движения Сухейль Шахин.
Он также отметил влияние позиции России на урегулирование ситуации в Афганистане.
Представитель талибов также сообщил об источниках получения организацией оружия и подчеркнул, что отношения с РФ поддерживаются исключительно на политическом уровне.
Он также признался, что талибы имеют запасы оружия в Афганистане и закупают его непосредственно у действующих властей.
В конце февраля США и радикальное афганское движение "Талибан"* подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после завершения сделки по обмену пленными.
По словам госсекретаря Майка Помпео , США планируют полностью вывести войска из Афганистана к маю 2021 года.
Ранее в эфире радио Sputnik эксперт рассказал, почему Трамп заговорил о войсках в Афганистане.
* Запрещенная в России террористическая организация