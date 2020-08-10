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РИА Новости

Раскрыто слабое место Балтии в случае войны с Россией

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Двадцать четыре корабля из четырнадцати стран принимают участие в совместных учениях войск НАТО Trident Juncture 2018 ("Единый трезубец") в Норвежском
Двадцать четыре корабля из четырнадцати стран принимают участие в совместных учениях войск НАТО Trident Juncture 2018 ("Единый трезубец") в Норвежском море. 7 ноября 2018.
Источник изображения: © Фото : U.S. Navy

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Эксперт польского Центра восточных исследований Петр Шиманский в интервью Polske Radio назвал противовоздушную оборону средней дальности слабым местом государств Балтии в возможном противостоянии с Россией.

"Балтийские страны делают ставку на повышение уровня мобильности сухопутных войск, их защиты и огневой мощи. Для их территориальных войск важна противотанковая оборона и нерегулярные действия. Однако большие недочеты прослеживаются в противовоздушной обороне средней дальности", — заявил он.

По мнению Шиманского, устранить эту проблему могут военные учения. В качестве примера он привел маневры Trident Juncture, проводившиеся в 2015 и 2018 годах. Последние стали крупнейшими маневрами Североатлантического альянса за 20 лет.

Помимо этого, аналитик призвал руководство НАТО обратить внимание на командно-силовую структуру блока.

Балтийские страны неоднократно обвиняли Россию в подготовке "агрессии". В Кремле, в свою очередь, подчеркивали, что не планируют нападать на кого-либо из Североатлантического альянса.

Глава российского МИД Сергей Лавров подчеркнул, что в НАТО это прекрасно понимают, но используют такие заявления как предлог для размещения техники и войск у российских границ.

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Страны
Польша
Россия
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
NATO
Trident
Военные учения
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