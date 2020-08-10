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РИА Новости

Испытание Арктикой. Россия протестировала новые ЗРПК "Панцирь-СА"

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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СА" во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СА" во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Фотохост-агентство

МОСКВА, 8 августа/ Радио Sputnik. Испытательные пуски зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь-СА" провели на острове Земля Александры в Арктике, сообщил портал Argumenti.ru со ссылкой на сообщение Северного флота.

В ходе испытаний ракеты не были оснащены боевой частью. Пуски проводились в целях проверки работоспособности комплекса в высоких широтах.

Известно, что ЗРПК "Панцирь-СА" поставлен на базу двухзвенного гусеничного снегоболотохода "Витязь" и способен действовать в широком диапазоне температур окружающей среды на арктическом бездорожье.

Согласно комментарию пресс-службы Северного флота, помимо названного зенитного ракетно-пушечного комплекса, на вооружении тактической группы флота на острове Земля Александры состоят береговые ракетные комплексы "Бастион", оснащенные противокорабельными ракетами "Оникс".

Ранее радио Sputnik сообщило, что первые российские ЗРПК "Панцирь-С1" поступили в Сербию.

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Страны
Россия
Сербия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Бастион
П-800 Оникс
Проекты
Арктика
СФ
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