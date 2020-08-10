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РИА Новости

Баранец: "Посейдон" может потопить сразу половину авианосцев противника

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Океанская многоцелевая система "Посейдон"
Океанская многоцелевая система "Посейдон".
Источник изображения: © Минобороны РФ

МОСКВА, 9 августа/ Радио Sputnik. Новейший комплекс "Посейдон" является уникальным оружием для нанесения удара по стратегическим береговым объектам противника, поделился мнением с ФАН военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец.

Так эксперт прокомментировал появившуюся в китайском издании Sohu информацию, что авианосец ВМС США "Дуайт Эйзенхауэр" вместе с кораблями сопровождения спешно покинул акваторию Средиземного моря после появления там новейшей российской подлодки "Белгород", оснащенной "Посейдоном".

Тем не менее Баранец отмечает, что бояться американцам не было смысла, так как "Посейдон" нужен не для борьбы с надводными и подводными кораблями.

Целью для новейшего беспилотного комплекса, по мнению эксперта, могла бы стать крупная военно-морская база или военно-промышленные центры потенциального противника в случае начала конфликта.

"Главное предназначение "Посейдона" – это вызов с помощью взрыва гигантской волны (цунами), которая в состоянии разрушить береговые коммуникации. Нужно также понимать, что у этого комплекса могут быть ракеты как с обычной боеголовкой, так и с ядерной. Во втором случае разрушительная сила будет намного больше", – объяснил собеседник агентства.

В качестве примера Виктор Баранец указал, что зачастую на военно-морской базе Соединенных Штатов "Норфолк" бывает одновременно сосредоточено несколько авианосцев, что в условиях быстрого развития высокоточного оружия представляется ему тактической ошибкой.

Ранее радио Sputnik рассказало, как прошли испытательные пуски зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-СА" в Арктике.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Проекты
Nimitz
Авианосец
Арктика
ОБСЕ
Ядерный щит
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