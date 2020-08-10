Выбирают сдерживание. Посол раскрыл стратегию НАТО в отношении РФ

Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне.

МОСКВА, 9 августа/ Радио Sputnik. Долю "диалога" в политике НАТО в отношении РФ оценил посол России в Лондоне Андрей Келин, пишет "Газета.ru" со ссылкой на его интервью телеканалу CGTN.

"Как лидер западного мира, НАТО избрала в отношении России политику сдерживания и диалога.... Однако сдерживания тут 95%, а диалога – всего 5%", – заявил посол.

По мнению Келина, Лондон может стать ведущим актором в инициировании новых антироссийских шагов. По его словам, в июле Великобритания уже ввела санкции в отношении 25 россиян.

При этом дипломат подчеркнул, что в условиях пандемии коронавируса Россия стремится преодолеть разногласия с западными партнерами исключительно путем сотрудничества.

Утром в воскресенье радио Sputnik сообщило, как Пентагон объяснил стягивание войск НАТО к границам России.