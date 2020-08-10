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РИА Новости

Советское лучше. Украина решила вернуть в армию ЗРК С-125, пишут СМИ

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Военнослужащие армии Украины во время учения Rapid Trident-2019 во Львовской области
Военнослужащие армии Украины во время учения Rapid Trident-2019 во Львовской области.
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

МОСКВА, 9 августа/ Радио Sputnik. Украина намерена вернуть на вооружение советские зенитно-ракетные комплексы С-125 "Нева" (экспортное название – "Печора", – ред.), сообщил журнал Military Watch.

"Системы С-125 на вооружении Украины, как сообщается, будут развернуты для защиты политических и административных центров и стратегических военных объектов, хотя их недостаточная мобильность серьезно ограничивает их возможное использование", – пишет журнал.

Издание напомнило, что комплексы поступили в Советскую армию в 1961 году и предназначались для поражения объектов потенциального противника на средней дальности, малых и средних высотах.

В настоящее время это вооружение используется только в армииСирии. Россия сняла С-125 с вооружения и использует вместо них современные комплексы.

Издание отмечает, что, несмотря на возраст, комплексы способны усилить противовоздушную оборону Украины, поскольку модернизированный вариант "Печоры" – С-125-2Д – имеет увеличенную дальность действия и современные средства противодействия радиоэлектронной борьбе.

В то же время, авторы материала указали, что после развала СССР Украина не обзавелась новыми противовоздушными комплексами и пользовалась С-300ПТ, которые выпускались в 1980 годах.

Утверждается, что часть этих комплексов была продана США, где они используются "для испытаний с целью разработки лучших средств проникновения в воздушное пространство, защищенное системами семейства С-300".

Ранее радио Sputnik сообщило, что Киев расторг очередное соглашение в рамках СНГ.

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Страны
Россия
Сирия
США
Украина
Продукция
С-125
С-300
С-300П
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