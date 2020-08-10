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РИА Новости

Путин лишил высших офицеров каракулевых шапок

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Разработана новая форма для военнослужащих
Разработана новая форма для военнослужащих.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Родионов

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ, отменяющий ношение каракулевых шапок для полковников и высших офицеров Вооруженных сил. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь полковники будут надевать меховые шапки с козырьком, а стоящие выше по званию офицеры — головные уборы с шитьем пятипроцентного золочения.

Минобороны продолжает совершенствовать систему обеспечения вещевым довольствием. Ключевое изменение произошло в 2014 году, когда военное ведомство полностью отказалось от обеспечения военных портянками.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ИТ
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2 комментария
№1
10.08.2020 11:24
Цитата, q
полковники будут надевать меховые шапки
А мех какой? Синтетический, как на шапках бойцов? Натурального каракуля уже даже на полковников не хватает? Тулупов хотя бы на часовых пока хватает натуральных?
Цитата, q
меховые шапки с козырьком,
Ну, как без козырька зимой?! Солнце же прямо печёт...
Цитата, q
а стоящие выше по званию офицеры
Выше, вообще-то, генералы.
Цитата, q
головные уборы с шитьем пятипроцентного золочения.
Золота у нас теперь, похоже, больше, чем каракуля. Жаль, что золото не греет зимой.
-1
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№2
10.08.2020 14:10
Цитата, Виктор Алексеевич сообщ. №1
А мех какой? Синтетический, как на шапках бойцов?

Когда я переучивался в ЦП ПВО в Лен.обл., тогда же в нем переучивалмсь на С-300П гдр-овские немцы.
Сразу бросилось в глаза то, что шапки, пальто, кителя,  брюки, фуражки, полевка и прочее бойцов и командиров различались только в плане фурнитуры.
Поневоле глядя на свою форму шитую в ателье 1 класса и на то во что были выряжены наши бойцы, возник когнитивный диссонанс и возникло крайнее Уважение к гдр-овской немчуре.

Воочую увидел почему Деды с немчурой так долго и кроваво бились.
Посему и крайне не уверен, что отказ от "папах" для полковников и генералитета ...
Это вообще есть тема для обсуждения.

Лучше они пусть туалетной бумагой для "срочников" озаботятся.
Поскольку Политогрганы больше газетами Ленинские комнаты не наполняют.

Реально бойцам Опу вытирать нечем.

Оказывается на этой туалетной бумаге в отсутствии газет целые "маленькие бизнеса" армейские строятся.
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