Путин лишил высших офицеров каракулевых шапок

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ, отменяющий ношение каракулевых шапок для полковников и высших офицеров Вооруженных сил. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь полковники будут надевать меховые шапки с козырьком, а стоящие выше по званию офицеры — головные уборы с шитьем пятипроцентного золочения.

Минобороны продолжает совершенствовать систему обеспечения вещевым довольствием. Ключевое изменение произошло в 2014 году, когда военное ведомство полностью отказалось от обеспечения военных портянками.