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Военное обозрение

На Украине приняли итоговое решение по замене проблемного «Молота» миномётом «Бучарда»

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Источник изображения: topwar.ru

На Украине заявили, что производимые в стране миномёты «всё активнее вытесняют с украинского рынка миномёты иностранного производства». Отмечается, что более широкое распространение на внутреннем рынке получают 82-мм миномёты УПІК-82, которые поставлены на вооружение ВСУ в 2017 году и 60-мм миномёты МП-60.

Утверждается, что новый 82-мм миномёт «не является копией советского оружия» и «имеет улучшенные эксплуатационные характеристики, в том числе за счёт использования новых механизмов наведения и оптики.

Добавляется, что после многочисленных неудачных попыток избавить от проблем миномёты М-120-15 «Молот», отличающиеся низкой надёжностью (в том числе из-за использования неподходящих для такого оружия сортов стали), было принято решение заменить эти миномёты на другие варианты. «Молот» на Украине производится с 2015 года, и за это время в войсках успел наделать немало шума. Имеет место целая серия примеров, когда миномёты «Молот» взрывались непосредственно на позициях и ранили украинских военнослужащих.

В общей сложности ВСУ должны были получить партию из 280 миномётов «Молот», но затем (в связи с ненадёжностью) на Украине процесс вооружения миномётами пересмотрели. В частности, рассматривается возможность вооружить ВСУ миномётами «Бучарда» калибром 120 мм от Старокраматорского машиностроительного завода (СКМЗ).

Теперь в Минобороны Украины принято итоговое решение о том, что менно «Бучарда» станет заменой для проблемных миномётов «Молот», на разработку и создание которых были фактически впустую потрачены десятки миллионов гривен. Отмечено, миномёт «Бучарда» «хорошо проявил себя при испытаниях у условиях низких температур». О каких конкретно температурах идёт речь, не сообщается.

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Страны
Украина
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