Войти
ТАСС

Девять двусторонних тактических учений прошло за неделю на Северном Кавказе

547
0
0
Совершение марша бригадой управления Западного военного округа (ЗВО) и мотострелковой бригадой Южного военного округа (ЮВО)
Совершение марша бригадой управления Западного военного округа (ЗВО) и мотострелковой бригадой Южного военного округа (ЮВО).
Источник изображения: © РИА Новости, Министерство обороны РФ

В них приняли участие более 3 тыс. военнослужащих

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 августа. /ТАСС/. Подразделения 58-й армии с 3 по 9 августа провели девять двусторонних тактических учений в регионах Северного Кавказа. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"На Северном Кавказе ротные и батальонные тактические группы 58-й общевойсковой армии ЮВО провели восемь двусторонних ротных и одни батальонные тактические учения с боевой стрельбой. Разнородные подразделения соединений ЮВО совершили 200-километровый марш на технике в назначенные районы, где отработали действия друг против друга под прикрытием армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО", - говорится в распространенном сообщении.

В пресс-службе уточнили, что учения прошли с 3 по 9 августа на общевойсковых полигонах в Чечне, Дагестане, Северной Осетии и Ставропольском крае. В рамках активной фазы учений мотострелки совместно с расчетами беспилотников, разведчиками, артиллеристами и зенитчиками отработали действия в обороне и наступлении. На этапе боевых стрельб военнослужащие уничтожили более 2 тыс. наземных и воздушных целей условного противника.

В учениях приняли участие более 3 тыс. военнослужащих, было задействовано около 500 единиц военной техники.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Военные учения
Похожие новости
03.12.2019
На Ставрополье спецназ освободил поселок от 30 "боевиков"
21.10.2019
Нужна ли Грузии новая война
16.07.2019
ИЭМЗ "Купол": практика – главный критерий истины
13.02.2019
Приземление Пентагона
14.04.2017
Сочетание советских традиций с новыми экспериментами принесло Минобороны успех
08.02.2012
О «похоронах» танков не может быть и речи
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.08 16:31
  • 65
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях
  • 10.08 15:03
  • 5
SpaceX успешно вывела на орбиту еще 57 интернет-спутников Starlink, довела группировку до 595 аппаратов
  • 10.08 14:55
  • 14
Призыв к пересмотру политики США в отношении России
  • 10.08 14:10
  • 2
Путин лишил высших офицеров каракулевых шапок
  • 10.08 13:34
  • 7
Троллинг или фэнтези: Рогозин задумался о "Буране"
  • 10.08 13:06
  • 2
России нужно забыть о дружбе с Западом
  • 10.08 13:05
  • 1
Эксперт: В провокации с задержанием россиян замешаны СБУ и КГБ Белоруссии
  • 10.08 11:50
  • 166
ВЦИОМ: половина россиян считает высадку американцев на Луну фальсификацией властей США
  • 10.08 10:48
  • 1
Эксперт из Польши указал на уязвимость стран Балтии перед Россией
  • 10.08 10:42
  • 11
БМП-3 получат новую защиту и мощный лазер
  • 10.08 10:08
  • 3
В Японии не исключили финансового альянса России и Китая
  • 10.08 09:35
  • 1
Спецназовцы Азербайджана и Турции отработали штурм стратегических объектов
  • 10.08 00:37
  • 191
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 10.08 00:31
  • 26
Курс на Восточный: начинается отправка стартового стола для «Ангары»
  • 10.08 00:27
  • 96
Пожар на гигантском корабле обнажил признаки распада ВМС США