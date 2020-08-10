От «Челленджер 2» до «Арматы»: сравнение современных танков по показателю удельной мощности

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Одной из основных характеристик танка является его удельная мощность. Этот показатель позволяет оценить широкий спектр конкретных возможностей танка, включая его способность к скоростному движению по пересечённой местности и маневренность. Кроме того, удельная мощность танка позволяет оценивать расход топлива при выполнении марша или боевой задачи.

Представляем сравнительные характеристики современных танков в плане удельной мощности.

Российский танк нового поколения Т-14 «Армата». Удельная мощность этого ОБТ, отличающегося расположением экипажа не в башне, а специальной бронированной капсуле в передней части танка, составляет около 32 л.с на тонну.

Последняя модификация американского танка M1 Abrams обеспечена удельной мощностью в 24 л.с. на тонну.

Немного превосходит американские «Абрамсы» в этом плане немецкий основной боевой танк Leopard 2. Его удельная мощность оценивается на уровне 24,2 л.с на тонну.

Американский и немецкий танки достаточно ощутимо превосходит по удельной мощности китайский Type 99, включая модификацию Type 99A. Его показатель – 27,8 л.с./т.

А вот французский «Леклерк» по этому показателю сопоставим с китайской боевой машиной – 27 «лошадей» на 1000 кг массы. Примерно такой же показатель – 27,2 – у южнокорейского K2 «Чёрная пантера».

Индийский «Арджун» последней модели по удельной мощности оценивается на уровне 24 л.с. на тонну – в этом плане полный аналог «Абрамса».

К аутсайдерам по показатели удельной мощности среди современных танков относятся израильский танк «Меркава» с «результатом» в 21,5 л.с. на тонну, а также британский Challenger 2 с показателем менее 20 л.с./т.

Таким образом, распределение танков по удельной мощности можно охарактеризовать так: от "Челленджер 2" до "Арматы".