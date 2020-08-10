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Вестник Мордовии

Первое официальное видео стрельб новой 120-мм самоходки для ВДВ "Лотос"

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Источник изображения: АО ЦНИИТОЧМАШ

В Сети появились первые кадры стрельб, в которых участвовало перспективное 120-мм самоходное артиллерийское орудие (САО) для ВДВ, создаваемое в рамках опытно-конструкторской работы "Лотос".

Машина разработана Центральным научно-исследовательский институтом точного машиностроения (входит в Госкорпорацию Ростех).

САО создано на шасси, унифицированном по узлам и агрегатам с БМД-4М, оснащено боевым отделением со 120-мм орудием, с высокой степенью автоматизации операций подготовки и ведения стрельбы, цифровым прицельным комплексом, а также 7,62-мм дистанционно-управляемой пулеметной установкой.



Обладает возможностями стрельбы обычными и высокоточными боеприпасами с места, как с подготовленных, так и с неподготовленных закрытых огневых позиций с различными характеристиками грунтов и прямой (полупрямой) наводкой, с выходом (при подаче боеприпасов с грунта) так и без выхода (при подаче боеприпасов из укладок) членов боевого расчета из машины.

САО может десантироваться с боевым расчетом внутри и в полностью боеготовом состоянии с военно-транспортных самолетов типа ИЛ-76 с помощью десантных парашютных систем. САО оснащено эффективным комплексом защиты от высокоточного оружия.

Основные характеристики САО:

тип машины - гусеничная, бронированная, авиадесантируемая, плавающая;

масса в боевом положении - не более 18 тонн;

шасси - на узлах и агрегатах БМД-4М;

максимальная дальность стрельбы - не менее 13 км;

мощность двигателя - 450 л.с.;

максимальная скорость - не менее 70 км/ч;

запас хода - не менее 500 км; вооружение - 120-мм артиллерийское орудие, 7,62-мм пулемет.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
БМД-4
Ил-76
Компании
ЦНИИТОЧМАШ
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