Первое официальное видео стрельб новой 120-мм самоходки для ВДВ "Лотос"

Источник изображения: АО ЦНИИТОЧМАШ
В Сети появились первые кадры стрельб, в которых участвовало перспективное 120-мм самоходное артиллерийское орудие (САО) для ВДВ, создаваемое в рамках опытно-конструкторской работы "Лотос".
Машина разработана Центральным научно-исследовательский институтом точного машиностроения (входит в Госкорпорацию Ростех).
САО создано на шасси, унифицированном по узлам и агрегатам с БМД-4М, оснащено боевым отделением со 120-мм орудием, с высокой степенью автоматизации операций подготовки и ведения стрельбы, цифровым прицельным комплексом, а также 7,62-мм дистанционно-управляемой пулеметной установкой.
Обладает возможностями стрельбы обычными и высокоточными боеприпасами с места, как с подготовленных, так и с неподготовленных закрытых огневых позиций с различными характеристиками грунтов и прямой (полупрямой) наводкой, с выходом (при подаче боеприпасов с грунта) так и без выхода (при подаче боеприпасов из укладок) членов боевого расчета из машины.
САО может десантироваться с боевым расчетом внутри и в полностью боеготовом состоянии с военно-транспортных самолетов типа ИЛ-76 с помощью десантных парашютных систем. САО оснащено эффективным комплексом защиты от высокоточного оружия.
тип машины - гусеничная, бронированная, авиадесантируемая, плавающая;
масса в боевом положении - не более 18 тонн;
шасси - на узлах и агрегатах БМД-4М;
максимальная дальность стрельбы - не менее 13 км;
мощность двигателя - 450 л.с.;
максимальная скорость - не менее 70 км/ч;
запас хода - не менее 500 км; вооружение - 120-мм артиллерийское орудие, 7,62-мм пулемет.