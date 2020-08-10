Первое официальное видео стрельб новой 120-мм самоходки для ВДВ "Лотос"

Источник изображения: АО ЦНИИТОЧМАШ

В Сети появились первые кадры стрельб, в которых участвовало перспективное 120-мм самоходное артиллерийское орудие (САО) для ВДВ, создаваемое в рамках опытно-конструкторской работы "Лотос".

Машина разработана Центральным научно-исследовательский институтом точного машиностроения (входит в Госкорпорацию Ростех).

САО создано на шасси, унифицированном по узлам и агрегатам с БМД-4М, оснащено боевым отделением со 120-мм орудием, с высокой степенью автоматизации операций подготовки и ведения стрельбы, цифровым прицельным комплексом, а также 7,62-мм дистанционно-управляемой пулеметной установкой.

Обладает возможностями стрельбы обычными и высокоточными боеприпасами с места, как с подготовленных, так и с неподготовленных закрытых огневых позиций с различными характеристиками грунтов и прямой (полупрямой) наводкой, с выходом (при подаче боеприпасов с грунта) так и без выхода (при подаче боеприпасов из укладок) членов боевого расчета из машины.

САО может десантироваться с боевым расчетом внутри и в полностью боеготовом состоянии с военно-транспортных самолетов типа ИЛ-76 с помощью десантных парашютных систем. САО оснащено эффективным комплексом защиты от высокоточного оружия.