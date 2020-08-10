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Российская газета

На территории ЦВО к 2022 году появятся еще десять парков "Патриот"

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Парк Патриот в Кубинке. Архивное фото
Парк Патриот в Кубинке. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

До конца будущего года на территории Центрального военного округа откроют еще десять парков "Патриот". Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя командующего ЦВО по военно-политической работе Андрей Соболев.

"Экспозиции парков будут представлены историческими и современными образцами вооружения. Помимо площадок статического показа техники, парки оборудуют спортивными площадками и информационными стендами.

Локации парков "Патриот" позволят проводить не только культурно-массовые и просветительские мероприятия военно-патриотической направленности, но и занятия по первоначальной военной подготовке", - заявил Соболев.

В пресс-службе округа уточнили, что на территории ЦВО такие парки уже есть в Свердловской, Саратовской, Тюменской, Иркутской, Самарской, Оренбургской, Кемеровской, Ульяновской областях, в столицах Республик Хакасия, Тува, Марий Эл, Чувашия, Мордовия, Татарстан, Башкортостан, а также в Алтайском крае.

Надо иметь в виду, что Центральный военный округ - один из самых крупных в России. Он располагается на территории 29 субъектов РФ. Кроме того, в ЦВО структурно входит ряд заграничных объектов. Это - 201-я российская военная база в Таджикистане, объединенная военная база РФ в Киргизии, а также отдельные армейские подразделения и объекты в Казахстане.

Что же касается военно-патриотических парков "Патриот", то, как неоднократно говорили руководители Минобороны РФ, их будут строить по всей стране. Эти парки призваны стать не только местом отдыха россиян, но и площадкой для популяризации героической истории нашего государства, Вооруженных сил РФ и военной службы. А еще - местом проведения различных армейских выставок, форумов и конференций.


Юрий Гаврилов

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Страны
Казахстан
Киргизия
Россия
Таджикистан
Компании
Минoбороны РФ
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