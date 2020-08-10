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Интерфакс-АВН

Спецназовцы Азербайджана и Турции отработали штурм стратегических объектов

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Военнослужащие вооруженных сил Азербайджана
Военнослужащие вооруженных сил Азербайджана.
Источник изображения: Минобороны Азербайджана

Баку. 9 августа. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - К совместным азербайджано-турецких широкомасштабных военных учениям привлечен спецназ, сообщает в воскресенье пресс-служба Минобороны Азербайджана.

"Подразделения специального назначения также были привлечены к первому этапу азербайджано-турецких совместных широкомасштабных тактических учений с боевой стрельбой", - отмечается в сообщении.

Как сообщает Минобороны, на данном этапе учений спецназовцы отработали учебно-боевые задачи по прибытию в назначенные районы с помощью вертолетов, штурму важных стратегических и военных объектов, скрытно передвигаясь по территории с различным рельефом местности, а также занятию выгодных позиций.

Широкомасштабные тактические и летно-тактические учения с боевой стрельбой учения с привлечением Сухопутных войск прошли с 1 по 5 августа в Баку и Нахчыване, а учения с участием военной авиации проходят с 29 июля по 10 августа - в Баку, Нахчыване, Гяндже, Кюрдамире и Евлахе.

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Страны
Азербайджан
Турция
Проекты
Военные учения
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