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Российская газета

Военные РФ и Турции провели патрулирование в сирийской провинции Эль-Хасака

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Источник изображения: РИА Новости

Военнослужащие России и Турции провели совместное патрулирование в провинции Эль-Хасака на северо-востоке Сирии. Протяженность маршрута составила 50 километров, сообщил представитель российского Центра по примирению враждующих сторон подполковник Егор Мальцев.

Военные проехали по местам, где до войны добывали нефть. Важно было убедиться, что здесь нет незаконных вооруженных формирований. Воздушное сопровождение осуществляли вертолеты Ми-8 и Ми-35, которые прикрывали колонну российской и турецкой бронетехники, пишет ТАСС.

Мальцев подчеркнул, что все прошло успешно. Достигнута договоренность о проведении очередного патрулирования в ближайшее время.

Напомним, ранее в Сирии было отложено очередное российско-турецкое патрулирование трассы М-4 из-за эскалации напряженности на юге сирийской провинции Идлиб.

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Страны
Россия
Сирия
Турция
Продукция
Ми-35
Ми-8
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