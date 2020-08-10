Войти
Известия.ru

Пентагон анонсировал сокращение контингента в Афганистане до конца года

278
0
0
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Ron Sachs/ZUMAPRESS.com

Глава Пентагона Марк Эспер заявил о сокращении численности американских военных в Афганистане по меньшей мере до 5 тыс. человек к концу года. Об этом он рассказал 8 августа в эфире FOX News.

«Мы намерены снизить присутствие минимум до 5 тыс. военных к концу ноября», — отметил он в беседе с журналистами.

Ранее в августе президент США Дональд Трамп объявил, что намерен оставить на территории Афганистана около 4 тыс. солдат США. При этом американский лидер не стал уточнять сроки.

15 июля министерство обороны США официально подтвердило уход американских сил с пяти военных баз на территории Афганистана.

В начале года Соединенные Штаты и запрещенное в РФ движение «Талибан» подписали мирное соглашение. Согласно которому, американская сторона должна была сократить численность войск в Афганистане с 12 тыс. до 8,6 тыс. человек в течение 135 дней, а потом продолжить вывод своего военного контингента и сил НАТО в течение 14 месяцев.


Военная операция в Афганистане продолжается с октября 2001 года. На пике кампании в 2010–2013 годах численность западных сил в этой стране превышала 150 тыс. человек. Основные боевые силы США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
Похожие новости
10.01.2020
«Мы можем больше»: Трамп гонит НАТО на Ближний Восток
26.03.2019
Le Monde (Франция): открытые раны Косова 20 лет спустя
05.10.2018
Миссия F-35: как самый дорогой самолет "проецирует силу" США в мире
28.09.2017
Происходящее в России должно вызывать не страх, а опасения (Polska, Польша)
15.03.2017
Под командованием Госплана
11.05.2016
Перед лицом России «НАТО нужно быть готовым к любым случайностям»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.08 16:31
  • 65
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях
  • 10.08 15:03
  • 5
SpaceX успешно вывела на орбиту еще 57 интернет-спутников Starlink, довела группировку до 595 аппаратов
  • 10.08 14:55
  • 14
Призыв к пересмотру политики США в отношении России
  • 10.08 14:10
  • 2
Путин лишил высших офицеров каракулевых шапок
  • 10.08 13:34
  • 7
Троллинг или фэнтези: Рогозин задумался о "Буране"
  • 10.08 13:06
  • 2
России нужно забыть о дружбе с Западом
  • 10.08 13:05
  • 1
Эксперт: В провокации с задержанием россиян замешаны СБУ и КГБ Белоруссии
  • 10.08 11:50
  • 166
ВЦИОМ: половина россиян считает высадку американцев на Луну фальсификацией властей США
  • 10.08 10:48
  • 1
Эксперт из Польши указал на уязвимость стран Балтии перед Россией
  • 10.08 10:42
  • 11
БМП-3 получат новую защиту и мощный лазер
  • 10.08 10:08
  • 3
В Японии не исключили финансового альянса России и Китая
  • 10.08 09:35
  • 1
Спецназовцы Азербайджана и Турции отработали штурм стратегических объектов
  • 10.08 00:37
  • 191
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 10.08 00:31
  • 26
Курс на Восточный: начинается отправка стартового стола для «Ангары»
  • 10.08 00:27
  • 96
Пожар на гигантском корабле обнажил признаки распада ВМС США