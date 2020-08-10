NASA переименует ряд космических объектов из-за их «оскорбительности»

NASA откажется от неофициальных названий некоторых космических объектов из-за их оскорбительной «культурной или исторической коннотации», сообщило 5 августа ведомство.

Таким образом, планетарную «туманность Эскимос», названную так в 1787 году из-за своего сходства с головой человека в меховом капюшоне, будут называть его официальным обозначением Международного астрономического союза — NGC 2392.

Это, по словам управления, связано с тем, что слово «эскимос» имеет расистскую историю и было навязано коренным народам Арктики колониалистами.

Кроме того, пару спиральных галактик NGC 4567 и NGC 4568 больше не будут называть «галактикой сиамских близнецов», отмечается в заявлении.

«Наша цель состоит в том, чтобы все названия соответствовали нашим ценностям разнообразия и инклюзивности, и мы будем активно работать с научным сообществом, чтобы достичь этого. Наука для всех, и каждый аспект нашей работы должен отражать эту ценность», — говорится в тексте.

3 июля стало известно, что социальная сеть Twitter удалила слова «раб», «хозяин», «черный список», «белый список» и ряд других слов из программных кодов из-за возможных ассоциаций с расистской терминологией.

А в Брюсселе и Берлине власти намерены переименовать улицы и станцию метро, названные в честь колонизаторов.

Очистка телевизионных шоу, полнометражных фильмов, социальных сетей и публикаций в СМИ от любых намеков на расовые предрассудки стала одной из главных тем культурной индустрии на фоне акций протеста, начавшихся в США в связи с гибелью темнокожего Джорджа Флойда после жесткого ареста полицейскими в Миннеаполисе 25 мая.

После смерти Флойда и начавшейся протестного движения Black Lives Matter многие бренды заявили, что они намерены изменить изображения, ассоциирующиеся с этническими стереотипами, на упаковках своей продукции. Компания Mars заявила, что меняет лого Uncle Ben’s. Quaker Oats (принадлежит PepsiCo) удалит образ тетушки Джемаймы с упаковок сиропа. Об изменении логотипов заявила и компания B&G Foods быстрорастворимых каш Cream Of Wheat — на упаковках каш там фигурирует темнокожий повар.