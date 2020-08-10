Слабая ПВО: в чем Балтия проигрывает России

Эксперт назвал слабое место стран Балтии при войне с Россией

В случае противостояния с Россией слабым местом Балтии станет противовоздушная оборона, считает эксперт польского Центра восточных исследований Петр Шиманский. Вопрос о "российской угрозе" для прибалтийских стран в последнее время поднимается все чаще, хотя в России отвергают предположения о возможном нападении на кого-либо.

Противовоздушная оборона - слабое место государств Балтии в возможном противостоянии с Россией, заявил в интервью Polske Radio эксперт польского Центра восточных исследований Петр Шиманский.

"Балтийские страны делают ставку на повышение уровня мобильности сухопутных войск, их защиты и огневой мощи. Для их территориальных войск важна противотанковая оборона и нерегулярные действия. Однако большие недочеты прослеживаются в противовоздушной обороне средней дальности", - констатировал он.

Шиманский выразил мнение, что устранить эту проблему могут военные учения.

Он привел в пример маневры Trident Juncture, которые проводились в 2015 и 2018 годах. Последние стали крупнейшими маневрами Североатлантического альянса за 20 лет. Аналитик призвал руководство НАТО также обратить внимание на командно-силовую структуру блока.

«В этом регионе есть страны с грамотно выстроенной безопасностью и выгодным географическим положением, поэтому, по крайней мере с 2014 года, рассматривается и анализируется целый ряд сценариев. Однако следует помнить, что если россияне захотят найти повод для вражеских действий, они найдут его, независимо от того, в какой они стране», - подчеркнул эксперт.

По его словам, картина угроз, которые исходят от России, слишком сложносочиненная, чтобы сводить ее только к военным вопросам. Специалист отметил, что в связи с этим необходимо готовиться к гибридным угрозам и диверсионным операциям.

Прибалтийские страны регулярно заявляют о существовании некой угрозы со стороны России. Несколькими днями ранее генерал НАТО Йорг Фоллмер заявил, что Североатлантическому альянсу нужно серьезно вложиться в инфраструктуру, чтобы улучшить способность отреагировать на возможное вторжение России в Прибалтку.

По его мнению, улучшение инфраструктуры военно-политического блока позволит оперативно перебрасывать силы туда, где они больше нужны.

Он убежден, что решение альянса привести в порядок инфраструктуру станет «серьезным сигналом» для России.

В июле заместитель генсека НАТО по вопросам разведки и безопасности Дэвид Кеттлер был с визитом в Эстонии, где обсудил с представителем местного минобороны Кристьяном Прикком «российскую угрозу».

«Для Эстонии важно, чтобы НАТО четко видело обстановку и специфику безопасности нашего региона. Высококачественная разведка и раннее предупреждение создают предпосылки для предотвращения и, при необходимости, противодействия угрозам со стороны России», - подчеркнул Прикк после встречи с представителем организации.

В том же месяце министр обороны Эстонии Юри Луйк заявил, что российская ракетная система угрожает всему НАТО. «Ситуация с безопасностью в нашем регионе не улучшилась, примером чему может послужить принятая Россией на вооружение ракетная система, представляющая угрозу для всего альянса», - обратил внимание Луйк.

По его мнению, присутствие в Эстонии американских вооружений укрепляет безопасность и показывает единство союзников.

Немногим позже российское посольство в Эстонии призвало эстонских аналитиков не запугивать население страны «российской угрозой», а сконцентрироваться на «взаимоуважительном диалоге» двух стран. По мнению дипломатов, эксперты прикладывают усилия, чтобы доказать, что Прибалтика станет жертвой российской агрессии, но такие прогнозы не сбываются.

«Не стоит ли с учетом этого приложить всю мощь мыслительного аппарата подобных «аналитиков» на другом направлении - действовать в русле взаимоуважительного диалога», - указано в сообщении.

В частности, как отметили в посольстве, необходимо искать темы, объединяющие страны, чтобы выйти на взаимовыгодное сотрудничество.

В марте Юри Луйк и его американский коллега Марк Эспер в ходе переговоров в Вашингтоне назвали Россию главной угрозой безопасности военно-политического блока. Как отметили главы военных ведомств, у Москвы есть существенное временное преимущество, чтобы переместить войска близ региона Балтии. Луйк призвал Эспера регулярно проводить совместные учения.

При этом в Кремле заверяют, что Россия не планирует нападать на кого-либо из Североатлантического альянса. Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что НАТО это прекрасно понимает, но использует эту теорию как предлог для размещения техники и войск у российских границ.

Кристина Сизова