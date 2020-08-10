Приоритет номер один: США приготовились к гиперзвуковым испытаниям

США пытаются сократить отставание от России в гиперзвуковой гонке

Сухопутные войска США совместно с ВМС планируют в 2021 году провести три летных испытания своего гиперзвукового планирующего блока. По словам генерал-лейтенанта Нила Тергуда, курирующего развитие гиперзвукового оружия, это весьма амбициозный график, согласно которому новое оружие будет развернуто и готово к боевому применению в 2023 финансовом году.

В марте Сухопутные войска США совместно с ВМС успешно провели первые летные испытания своего гиперзвукового планирующего боевого блока (по принятой в США терминологии - Common-Hypersonic Glide Bode, C-HGB), который после пуска осуществлял полет на гиперзвуковой скорости и поразил мишень в заданной точке.

Успешный запуск гиперзвукового планирующего блока был осуществлен с Тихоокеанского ракетного полигона на острове Кауаи, Гавайи, 19 марта в 22.30 по местному времени. «Это испытание основано на успехе, который мы имели с летным экспериментом номер один в октябре 2017 года, в котором наш C-HGB достиг устойчивого гиперзвукового планирования на заданных расстояниях», - сказал вице-адмирал директор программ разработки стратегических систем ВМС Джонни Вульф.

«Сегодня мы утвердили нашу конструкцию, и теперь готовы перейти к следующему этапу, направленному на использование возможностей для гиперзвукового удара», - заявил после испытаний Джонни Вульф.

Приоритетом номер один в модернизации Сухопутных войск США является высокоточная стрельба на дальние дистанции, и гиперзвуковые разработки безусловно попадают в эту категорию.

«Гиперзвуковое оружие обеспечит критически важные боевые возможности Сухопутных войск США в поддержку Стратегии национальной обороны. Совместными усилиями наших промышленных партнеров и Министерства обороны мы будем развивать эту систему стратегического оружия и тем самым выполнять важнейшую миссию для нашей страны», - заявил генерал-лейтенант Нил Тергуд.

Гиперзвуковые крылатые ракеты (ГЗКР) способны летать существенно быстрее скорости звука (от 5 чисел Маха и более) и могут маневрировать по курсу и высоте, что затрудняет их обнаружение радиолокационными средствами.

Министерство обороны США разрабатывает носитель (корпус, как говорят в США), который станет основой наступательной гиперзвуковой ракеты. Испытания знаменуют собой значительный шаг вперед в выполнении этой задачи на фоне растущей критики, суть которой сводится к тому, что Соединенные Штаты отстают от Китая и России в разработке гиперзвукового оружия.

C-HGB будет состоять из боевой части, системы наведения, соединительных кабелей и теплозащитного экрана. Каждый вид вооруженных сил будет использовать этот основной носитель в качестве базы при разработке индивидуальных систем вооружения, в частности, способных осуществлять пуски и удары с суши, воздуха или с моря.

«Я просто обязан сказать вам, что программа летных испытаний очень агрессивна»,

- заявил 5 августа генерал Тергуд во время отчета по космической и противоракетной обороне. Мероприятие последовало сразу за Симпозиумом по космической и противоракетной обороне (Space & Missile Defense Symposium), который состоялся в Хантсвилле (штат Алабама) 4 августа.

«И мы должны быть агрессивными, чтобы идти в ногу со временем и действительно быть конкурентоспособными с нашими ближайшими соперниками, а именно - с Россией и Китаем», - добавил Тергуд.

По мере того, как Сухопутные войска приближаются к своей цели по развертыванию ГЗКР в версии Block I в 2023 финансовом году, каждое летное испытание должно соответствовать определенным целям, пишет Defense News. «Мы делаем все возможное в целях увеличения дальности стрельбы, скорости, повышения точности попадания и, как следствие, смертельного исхода для вероятного противника», - сказал Тергуд.

По его словам, в дальнейшем всем службам придется «резко» ускорить выполнение программы. Это означает проведение первых летных испытаний в середине 2021 года. И еще два планируются в конце года.

«В следующем году мы намерены провести несколько летных испытаний. Ранее мы проводили тест примерно раз в три года», - добавил он.

США намерены использовать все эти летные испытания не только для дальнейшего продвижения инженерно-конструкторских работ, но и для обучения своих солдат.

По словам Тергуда, дело заключается не только в том, чтобы нажать красную кнопку, чтобы ракета полетела туда, куда она хочет. «Речь идет о целой последовательности действий, к примеру, идентификации целей, или о том, как мы выполняем задания и начинаем тренировать боевые расчеты со скоростью, с которой мы будем действовать в условиях боевой обстановке», - рассказал Тергуд.

В данном случае министерство обороны США не может позволить себе дискретных событий, то есть событий с единичным исходом. «Мы должны использовать наши ресурсы с умом, и мы должны применять как можно больше вещей в каждом мероприятии, не повышая риска для достижения конечного успешного результата», - пояснил генерал.

«Чтобы провести три испытания в следующем году, Технический центр по космической и противоракетной обороне Сухопутных войск США планирует увеличить свой персонал и сотрудничает с другими организациями, такими как Агентство противоракетной обороны Министерства обороны, чтобы использовать уже накопленный опыт, - сказал директор Технического центра Командования космической и противоракетной обороны Сухопутных войску США Томас Уэббер в интервью Defense News в ходе Симпозиума по космической и противоракетной обороне.

«Если вы посмотрите на тест такой сложности, то увидите, что проблем очень много, и он очень сложен.

Но при использовании грамотных подходов, которые мы применяем, и наличия специальной команды, состоящей не только из личного состава Сухопутных войск, но и Военно-морских сил, Агентства противоракетной обороны и наших партнеров по отрасли, эти проблемы можно преодолеть», - пояснил Томас Уэббер.

Уэббер отметил, что совместное использование людей и ресурсов «было огромным во всех видах вооруженных сил и службах, а также Агентства по противоракетной обороне». «Я бы также сказал, что и команда подрядчиков была потрясающей», - добавил он.

В настоящее время с помощью ноу-хау в Sandia National Laboratories прошли обучение представители компании Dynetics (входит в корпорацию Leidos) с последующей задачей по созданию планирующих гиперзвуковых блоков, чтобы предприятия теперь смогли бы разрабатывать планы производства на основе этого опыта.

«Это будет значительным увеличением скорости, с которой мы сможем производить оборудование, которое впоследствии будем тестировать», - сказал Уэббер.

«Летные испытания представляют собой захватывающее зрелище, когда прототип разгоняется до гиперзвуковой скорости. Потому что он действительно является кульминацией всей нашей тяжелой работы, и вы видите, как эта программа претворяется в жизнь. Я думаю, что в следующие несколько лет это будет весело», - добавил Уэббер.

По мере того, как гиперзвуковые ракеты становятся реальностью, промышленность должна заново учиться тому, как эффективно, действенно и экономично их производить.

Хотя компании разрабатывают боеголовки, планирующие боевые блоки и другие компоненты, промышленной базы, оборудованной для производства гиперзвукового оружия, пока нет.

На данном этапе кооперация соисполнителей по производству гиперзвукового оружия в США выглядит следующим образом: Dynetics Technical Solutions (DTS) будет первой компанией, которая произведет прототипы гиперзвуковых планирующих боевых блоков, а Lockheed Martin будет выполнять функции системного интегратора этого вида оружия.

Dynetics, базирующаяся в Хантсвилле, штат Алабама, получит 351,6 млн долларов на производство «первого серийно производимого набора прототипов систем Common-Hypersonic Glide Body (C-HGB)». DTS возглавит «команду мирового уровня для этого проекта, включая известных и проверенных подрядчиков оборонной промышленности», таких как General Atomics Electromagnetic Systems, Lockheed Martin и Raytheon.

General Atomics Electromagnetic Systems обеспечит кабельное, электрическое и механическое производство. Lockheed будет поддерживать производство, сборку, интеграцию, тестирование, системное проектирование и анализ. Другими членами команды Lockheed являются Integration Innovation Inc., Verity Integrated Systems, Martinez & Turek и Penta Research.

«Мы считаем, что сложившиеся отношения с заказчиком позволяют нам предложить Сухопутным войскам непревзойденный опыт и ставят нас в наилучшее положение для предоставления этой критически важной возможности стране», - сказал в своем заявлении вице-президент по программам гиперзвукового оружия компании Lockheed Martin Space Эрик Шерфф.

Сумма контрактов Lockheed Martin по разработке гиперзвукового оружия уже превышает $2,5 млрд.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», директор Пентагона по исследованиям и разработкам Марк Льюис сказал, что гиперзвуковые крылатые ракеты «трудно поразить, они могут маневрировать, они непредсказуемы» и их «трудно обнаружить», так что «у нас не так уже и много времени», чтобы поразить их огнем противоракетных или зенитных ракетных систем. Некоторые гиперзвуковые блоки могут совершать полет за пределами земной атмосферы или же направлены на объекты поражения из космоса после отделения планирующего боевого блока от носителя, запущенного с Земли.

Что касается России, то как ранее писала «Газета.Ru», в настоящее время успешно завершаются работы по созданию современных систем вооружения для Военно-морского флота: подводного комплекса, оснащаемого беспилотными аппаратами «Посейдон», и гиперзвукового ракетного комплекса «Циркон».

Военно-морским флотом совместно с предприятиями оборонной промышленности проводятся испытания спущенной на воду в марте 2019 года первой атомной подводной лодки-носителя морских беспилотных подводных аппаратов «Посейдон». Экипаж корабля продолжает практическое освоение нового оружия на штатном носителе.

Новейшие российские субмарины типа «Хабаровск», оснащенные беспилотными подводными аппаратами «Посейдон», могут революционным образом изменить тактику ведения боевых действий на море, пишут американские СМИ.

Также успешно завершаются испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон». Проведенные с фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» испытательные пуски подтвердили уникальные тактико-технические характеристики данной ракеты по дальности и точности стрельбы, а также гиперзвуковой скорости ее полета. Проведение испытаний идет в плановом порядке.

Очевидные российские успехи в создании перспективных образцов вооружения для российского ВМФ, естественно, беспокоят потенциальных противников.

В этой связи Пентагон планирует «очень агрессивное» расширение своих усилий по созданию гиперзвукового оружия в этом году.

Михаил Ходаренок