Войти
Деловая газета "Взгляд"

Эксперт оценил уход американского авианосца из Средиземного моря

440
0
-1
Авианосец ВМС США Dwight D. Eisenhower
Авианосец ВМС США Dwight D. Eisenhower.
Источник изображения: © flickr.com, Official U.S. Navy Page

Уход авианосца ВМС США «Дуайт Эйзенхауэр» из Средиземного моря не связан с появлением российской подлодки «Белгород» с ядерным комплексом «Посейдон» в этой акватории, считает военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Баранец в беседе с ФАН прокомментировал сообщение китайского издания Sohu, заявившего об уходе американского авианосца из Средиземного моря после появления российской подлодки.

"Он (комплекс "Посейдон" – прим. ВЗГЛЯД) создавался для намного более серьезных целей. Работники Sohu, видимо, еще не совсем разобрались в настоящем предназначении этого уникальнейшего беспилотного комплекса. "Посейдон" нужен не для борьбы с надводными и подводными кораблями, а для нанесения могучего удара по стратегическим береговым объектам противника – как военного, так и гражданского назначения", – указал эксперт.

Идеальной целью для комплекса стала бы крупная военно-морская база США "Норфолк", в которой могут собираться сразу несколько авианосцев.

"В этом случае применение "Посейдона" будет оправданным, поскольку так с помощью одного взрыва можно вывести из строя чуть ли не половину всех американских авианесущих крейсеров. Именно в "Норфолке" они стоят на текущем ремонте и проходят подготовку для боевого дежурства, так что данная база будет очень заманчивой целью, если, не дай бог, начнется война", – сказал Баранец.

Он отметил, что комплекс способен поражать крупные промышленные города, административные центры, военные штабы.

"Главное предназначение "Посейдона" – это вызов с помощью взрыва гигантской волны (цунами), которая в состоянии разрушить береговые коммуникации. Нужно также понимать, что у этого комплекса могут быть ракеты как с "обычной" боеголовкой, так и с ядерной – во втором случае разрушительная сила будет намного больше", – добавил корреспондент.

Напомним, в июле атомный авианосец США "Дуайт Эйзенхауэр" (USS Dwight D. Eisenhower) и еще 12 военных кораблей прибыли в Средиземное море для учений палубной авиации.

Позже Минобороны России сообщило, что ВМФ совместно с предприятиями оборонной промышленности проводит испытания атомной подлодки-носителя аппаратов "Посейдон".


Алексей Дегтярев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
P-8 Poseidon
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Nimitz
Авианосец
Военные учения
Ядерный щит
Похожие новости
20.04.2020
Folha de S. Paulo (Бразилия): cоперники США демонстрируют военную силу в разгар коронавируса
08.07.2019
Военная тайна
19.04.2017
Парадом по "Томагавкам"
27.09.2016
5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
12.01.2015
Самое смертоносное оружие на планете: самые грозные самолеты ("The National Interest", США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.08 16:31
  • 65
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях
  • 10.08 15:03
  • 5
SpaceX успешно вывела на орбиту еще 57 интернет-спутников Starlink, довела группировку до 595 аппаратов
  • 10.08 14:55
  • 14
Призыв к пересмотру политики США в отношении России
  • 10.08 14:10
  • 2
Путин лишил высших офицеров каракулевых шапок
  • 10.08 13:34
  • 7
Троллинг или фэнтези: Рогозин задумался о "Буране"
  • 10.08 13:06
  • 2
России нужно забыть о дружбе с Западом
  • 10.08 13:05
  • 1
Эксперт: В провокации с задержанием россиян замешаны СБУ и КГБ Белоруссии
  • 10.08 11:50
  • 166
ВЦИОМ: половина россиян считает высадку американцев на Луну фальсификацией властей США
  • 10.08 10:48
  • 1
Эксперт из Польши указал на уязвимость стран Балтии перед Россией
  • 10.08 10:42
  • 11
БМП-3 получат новую защиту и мощный лазер
  • 10.08 10:08
  • 3
В Японии не исключили финансового альянса России и Китая
  • 10.08 09:35
  • 1
Спецназовцы Азербайджана и Турции отработали штурм стратегических объектов
  • 10.08 00:37
  • 191
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 10.08 00:31
  • 26
Курс на Восточный: начинается отправка стартового стола для «Ангары»
  • 10.08 00:27
  • 96
Пожар на гигантском корабле обнажил признаки распада ВМС США