"Объявили войну РФ": Медведев рассказал о конфликте в Южной Осетии

Медведев назвал «объявлением войны России» конфликт в Абхазии и Осетии

Грузия объявила войну России, когда 8 августа 2008 года начала вооруженный конфликт в Южной Осетии, заявил бывший тогда президентом РФ Дмитрий Медведев. По его словам, Россия вступилась за мирное население и миротворцев, по которым тогда открыли огонь. В ходе пятидневного конфликта в 2008 году погибли более 1 тыс. человек.

События 12-летней давности в Абхазии и Южной Осетии, когда Россия «ответила на преступное поведение тогдашнего президента Грузии» были, по сути, объявлением войны РФ, считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, который был президентом России в то время, когда происходили эти события.

"Россия ответила на действия мерзавцев, которые отдали приказ открыть огонь по домам мирных жителей, по беззащитным старикам и детям, по российским миротворцам, которые обеспечивали мир и безопасность в том числе и жителей грузинских сел", - написал Медведев на своей странице "ВКонтакте".

По его словам, именно в связи с такими обстоятельствами он принял «единственно возможное» решение - защитить Абхазию и Южную Осетию, а затем, по просьбе их граждан, признать их полную независимость.

«В противном случае Закавказье превратилось бы в пороховую бочку, что для России, которая всегда выступала за сохранение прочного мира в соседних государствах, было абсолютно неприемлемо", - подчеркнул бывший глава государства.

Медведев отметил, что Россия всегда выступала и будет выступать за мир и стабильность в приграничных государствах. По его словам, каждое решение и действие РФ продиктовано именно этим, абсолютно искренним желанием.

«При этом Россия, и это надо четко понимать, никогда не допустит нападения на наших граждан, где бы это ни происходило. Наш ответ всегда будет абсолютно адекватен сложившимся обстоятельствам в целях стабильности и безопасности как в нашей стране, так и во всем мире", - заверил он.

Вооруженный конфликт в Южной Осетии начался ровно 12 лет назад - в ночь на 8 августа 2008 года. Грузия ввела в регион войска и начала бомбить Цхинвал. Тогда Медведев объявил о начале операции «по принуждению к миру»: российские военные проводили миротворческую миссию и защищали мирное население. РФ начала перебрасывать в зону конфликта собственные силы.

В ходе пятидневной войны погибли более 1 тыс. человек, 72 из которых были российскими военнослужащими.

12 августа Медведев сообщил о завершении операции. В результате этих действий грузинских военных вытеснили за пределы региона, российские части вошли в Грузию и остановились под Тбилиси.

Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии 26 августа 2008 года. После этого в России неоднократно заявляли, что это решение не подлежит пересмотру. Бывший тогда президентом Грузии Михаил Саакашвили назвал территории самопровозглашенных республик оккупированными Россией и заявил о выходе из СНГ. На сегодняшний день, помимо РФ, независимость Абхазии и Южной Осетии признают еще четыре государства: Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия. Парламентская ассамблея ОБСЕ тем временем призывает Россию отменить признание этих территорий. Об этом говорится в резолюции комитета по политическим вопросам и безопасности ПА, опубликованной летом 2019 года.

В 2011 году - накануне трехлетней годовщины вооруженного конфликта - Медведев в интервью российским и грузинским СМИ заявил, что никогда не простит Саакашвили совершенных им преступлений против РФ и ее граждан. "По его указанию были убиты сотни наших граждан, включая наших миротворцев", - заявил тогдашний президент России.

На тему событий 2008 года высказывался и нынешний глава государства Владимир Путин. В интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» он рассказал, что Саакашвили не сдержал данное ему обещание по вопросу Южной Осетии и Абхазии.

По словам Путина, он лично просил бывшего президента Грузии «ни в коем случае не пытаться решить вопросы Южной Осетии и Абхазии силовым способом».

Президент отметил, что его грузинский коллега обещал этого «никогда не делать».

Сам Саакашвили в год десятилетия конфликта заявил, что говорить о победе России в 2008 году в Абхазии и Южной Осетии некорректно. «Россия вообще ничего не выиграла, кроме захвата нескольких десятков грузинских деревень ценой огромных репутационных и человеческих потерь», - заявил экс-президент Грузии «Новой газете».

Лидия Мисник