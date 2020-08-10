«Первым делом мы построим самолёты»: ОАК объединяет КБ «Илюшин» и «Туполев»

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Вслед за объединением вертолетостроительных КБ "Миля" и "Камова", Объединенная авиастроительная корпорация решила реорганизовать и самолетостроительную отрасль. Как пишет "БИЗНЕС Online", "Туполев" и Казанский авиазавод подчинят фирме "Ильюшина".

По данным издания, ОАК в ходе очередной реформы приняла решение об объединении под единым управлением КБ "Ильюшин", подконтрольных ему предприятий "Авиастар-СП" и ВАСО с одной стороны и связки КБ "Туполев" – Казанский авиазавод — с другой.

Как сообщил источник в ОАК, решение о слиянии КБ "Ильюшин", "Туполев", а также авиазаводов в Ульяновске, Воронеже и Казани уже принято и получило одобрение Анатолия Сердюкова, индустриального директора авиастроительного кластера в "Ростехе". При этом, по словам источника, лидирующая роль в этой связке отдается "Илюшину".

Предполагается, что после объединения получится "мегаконгломерат", способный проектировать и строить дальние и стратегические ракетоносцы, транспортники и воздушные танкеры, широкофюзеляжные лайнеры и специальные самолеты.

Источник в ОАК полагает, что данная реформа затеяна для спасения фирмы "Илюшина", которая в последне время начала деградировать, выдавая срывы по всем программам. В то же время "Туполев", наоборот, набирает обороты. Объединением же решили компенсировать падение "Ила".

Это будет неприятный сюрприз для министерства обороны: военные привыкли по самолетам дальней и стратегической авиации иметь дело с понятным исполнителем, который, по сути, ничем, кроме как этими машинами, не занимается. Теперь же дырки по иловским провалам будут затыкать ресурсами „Туполева“. А уж управляемость такого колосса, скорость прохождения любых решений вообще не буду комментировать

- заявил источник.

Издание пишет, что "Ильюшин" на сегодняшний день разрабатывает топливозаправщик Ил-78М-90А, легкий военно-транспортный Ил-112В, средний транспортник для минобороны Ил-276, в планах - ПАК ВТА. "Туполев" разрабатывает стратегический ракетоносец Ту-160М, дальний Ту-22М3М, средний военно-транспортный Ту-330.

В то же время подчиненные "Илюшину" АО "Авиастар-СП2 (Ульяновск) строит транспортники Ил-76МД-90А. Воронежское ВАСО серийно ничего не выпускает, но, как уверяют, в обозримом будущем будет строить широкофюзеляжный лайнер Ил-96-400М и Ил-112В. Казанский авиазавод — филиал "Туполева" серийно ничего не выпускает: модернизирует строевые Ту-160 и делает специальные (для правительственного специального летного отряда «Россия» и для военных) Ту-214. Также в работе опытные Ту-160М и Ту-22М3М.