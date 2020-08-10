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Российская газета

В Арктике прошли испытания зенитного комплекса "Панцирь-СА"

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Источник изображения: rg.ru

Северный флот выполнил испытательные пуски с зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-СА" на архипелаге Земля Франца-Иосифа Архангельской области.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Северный флот, испытательные стрельбы зенитных ракет без боевой части провели для проверки работоспособности комплекса в Арктике.

В испытаниях участвовала тактическая группа Северного флота, которая дислоцируется на военной базе "Арктический трилистник", расположенной на острове Земля Александры. Она также оснащена береговыми ракетными комплексами "Бастион" с противокорабельными ракетами "Оникс".

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СА" разработан специально для службы в высоких широтах. Он работает на базе гусеничного снегоболотохода "Витязь", который позволяет преодолевать бездорожье в условиях северного климата.


Марина Ледяева (Архангельская область)

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  • В новости упоминаются
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Бастион
П-800 Оникс
Проекты
Арктика
СФ
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