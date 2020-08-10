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Военное обозрение

Не уложились в смету: Первая база с истребителями F-35 в Европе обходится слишком дорого

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Источник изображения: https://ru.wikipedia.org/, U.S. Air Force

Работы по строительству первой за пределами Соединенных Штатов базы для многоцелевых самолетов 5-го поколения F-35 продолжаются, но они уже сейчас обходятся слишком дорого. В смету уложиться так и не удалось. Означает ли увеличение расходов на создание объектов на базе Лейкенхит в Великобритании, что стоимость строительства подобных баз в Польше тоже увеличится?

На эту тему рассуждает польское издание Defence 24.

В 2015 году предполагалось, что реконструкция базы Лейкенхит обойдется американскому налогоплательщику в 480 миллионов долларов. Там планируется разместить две американские эскадрильи, каждая из которых оснащена 24 самолетами. При этом строящаяся инфраструктура предполагает прием большего количества этих мощных и сложных боевых машин. Это делается на случай возможного прибытия подкреплений из Соединенных Штатов.

Работы на базе Лейкенхит начались в июле прошлого года. Их основная часть должна была завершиться до начала ноября 2021 года. Часть строящихся объектов инфраструктуры уже готова, но другая сталкивается с задержками.

По информации издания Defense News, оказалось, что смета выросла примерно на 25 процентов, то есть на 90 миллионов долларов, а срок окончания работ отодвинут. Оправдывая увеличение расходов и сдвиг сроков, подрядчики ссылаются на возникновение дополнительных сложностей и связанное с этим увеличение расходов на оплату труда задействованного в работах персонала.

Поэтому Defence 24 предполагает, что затраты на создание аналогичных объектов американских ВВС в Польше тоже превысят смету.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Польша
США
Продукция
F-35
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