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Российская газета

Видео: в Беларуси прошли испытания модернизированной ЗРК "Оса"

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В Беларуси прошли стрелковые испытания модернизированного зенитного ракетного комплекса "Оса". Тестовые стрельбы ЗРК признаны успешными.

Как сообщает военно-промышленный комитет РБ, работы по переводу комплекса "Оса" на новое колесное шасси начались в 2017 году. Для решения проблемы была коренным образом изменена общая конструктивная концепция боевой машины. В результате ЗРК получило шасси семейства МАЗ-6317.

Дополнительно на современную элементную базу были переведены главные усилители приемных устройств, система измерения дальности станций сопровождения цели и визирования ракет, система выделения сигналов ошибок. Модернизация основных систем ЗРК "Оса" позволила не только повысить эффективность его применения, но и увеличить срок службы, а также улучшить условия работы операторов.

В ходе тестовых стрельб на 174-м учебном полигоне ВВС и войск ПВО были успешно уничтожены цели, имитирующие зависающий вертолет и беспилотный летательный аппарат на фоне пассивных помех и отражения от местных предметов.

Опытно-конструкторскую работу над модернизированным комплексом планируется завершить в сентябре 2020 года.


Николай Грищенко

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