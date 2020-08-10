Мешают мирному процессу: талибы* опровергли сговор с Россией

Талибы* опровергли слухи о сговоре с Россией против США

«Талибан» (террористическая организация, запрещена в России по решению Верховного суда) опроверг сообщения СМИ США о том, что сотрудники ГРУ предлагали им деньги за атаки на американских и коалиционных военных в Афганистане. Исламисты назвали это попыткой дестабилизации ситуации в стране со стороны противников запуска мирного процесса.

Исламистское движение «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России по решению Верховного суда) опровергло информацию, изложенную в материалах издания The New York Times о «сотрудничестве» с российской военной разведкой.

В публикации американской газеты утверждалось, что высокопоставленные сотрудники ГРУ Генштаба Минобороны России предлагали талибам денежное вознаграждение за атаки на американских и коалиционных военных в Афганистане.

Официальный представитель политического направления «Талибана» Сухейль Шахин назвал эти сообщения абсолютной ложью и пояснил, что это является попыткой дестабилизации ситуации в стране со стороны противников запуска мирного процесса, передает РИА «Новости».

По его словам, эти «ошибочные данные» передали сотрудники департамента национальной безопасности в Кабуле нескольким американским и европейским журналистам, чтобы «саботировать процесс мирного урегулирования» в Афганистане.

«В этих публикациях нет ничего, что имеет отношение к реальности, это просто кампания против мирного процесса. И мы полностью отвергаем все эти заявления», - заверил Шахин.

Месяц назад Национальный совет по разведке США (НСР) сообщил, что ЦРУ и высокопоставленные чиновники по борьбе с терроризмом не исключают участия России в выплатах наград за убийство американских и коалиционных военных в Афганистане, но признают отсутствие доказательств.

В меморандуме НСР говорится, что ЦРУ и Национальный центр по борьбе с терроризмом оценили материал NYT, как информацию «средней достоверности», то есть, по словам американских аналитиков, это звучит достоверно и правдоподобно, но сколь-нибудь значимых доказательств этому пока нет.

При этом президент США Дональд Трамп также заявил, что ни его, ни вице-президента Майкла Пенса не информировали о «нападениях русских» на американских солдат в Афганистане.

Соответствующий пост он разместил в Twitter.

«Никто не говорил такого ни мне, ни Пенсу, ни главе аппарата сотрудников Белого дома Марку Медоузу о так называемых нападениях русских на наши войска в Афганистане. New York Times занимается распространением фейк-ньюс!» - подчеркнул глава Белого дома.

Он также уточнил, что на американские войска в Афганистане вообще «особо много не нападали». Кроме того, Трамп призвал NYT раскрыть свой анонимный источник и не заниматься «вбросами». Он предположил, что источника у журналистов в принципе не было - его выдумали.

Тем не менее, председатель палаты представителей США, демократ Нэнси Пелоси призвала ввести антироссийские санкции из-за этого скандала. В эфире телеканала MSNBC политик также обвинила Трампа в бездействии - он «не защитил американских солдат, хотя знал обо всем».

«Мы должны ввести санкции против РФ, и мы должны сделать это незамедлительно», - выразила уверенность американский политик.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «абсолютной уткой» сообщения NYT о сговоре российских военных разведчиков с террористами.

Министерство иностранных дел РФ, со своей стороны, подчеркнуло, что публикация на страницах NYT - вброс американской разведки, который «наглядно демонстрирует низкие интеллектуальные способности пропагандистов», которым «приходится придумывать чушь».

С российской стороны также прозвучали обвинения разведки США в причастности к наркоторговле в Афганистане.

Российский МИД полагает, что американским разведслужбам не нравятся усилия дипломатов, которые «способствуют запуску мирных переговоров» между правительством в Кабуле и талибами.

В то же время в посольстве РФ в Вашингтоне заявили, что «фальшивые новости» американских СМИ на «афганскую тему» привели к угрозам в адрес российских дипломатов.

Позднее стало известно, что США и «Талибан» установили канал военной связи для обмена данными. По словам афганцев, если случаются какие-либо нарушения, талибы информируют американскую сторону и наоборот.

В конце февраля текущего года США и радикальные исламисты подписали соглашение о мире впервые более чем за 18 лет войны.

Согласно договоренностям, американские войска должны покинуть Афганистан спустя 14 месяцев после заключения сделки. В настоящее время солдаты НАТО покинули уже пять баз, располагающихся на афганской территории.

Рафаэль Фахрутдинов