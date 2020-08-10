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Двенадцатилетие Пятидневной войны и "Танки августа"

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В двенадцатую годовщину (уже какая история!) начала Пятидневной войны в Южной Осетии наш блог напоминает, что выпущенная Центром анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) в 2009 году книга "Танки августа" и по сей день остается лучшей открытой работой о данном конфликте. Сборник был также переведен и опубликован на английском, французском и немецком языках.

С книгой "Танки августа" можно ознакомиться в открытом доступе на сайте ЦАСТ.

Танки августа / М. С. Барабанов, А. В. Лавров, В. А. Целуйко; под ред. М. С. Барабанова. - М., 2009. - 144 с.

Сборник статей подготовлен к первой годовщине вооруженного конфликта между Россией и Грузией, произошедшего с 8 по 12 августа 2008 г.

Первая статья посвящена опыту военного строительства в Грузии при президенте Саакашвили и содержит комплексное описание основных направлений подготовки Грузии к войне.

Вторым, а по сути центральным, материалом является подробная хронология военных действий. При ее подготовке использованы разнообразные источники - от официальных хроник и заявлений высших должностных лиц, до воспоминаний и свидетельств участников конфликта с обеих сторон и интернет-материалов. Хроника дает подробный обзор всех значимых боевых действий и эпизодов.

Военному строительству в Грузии в период после августа 2008 г., военной обстановке и балансу сил, сложившемуся в Закавказье к настоящему времени, посвящена третья статья сборника.

В трех других статьях рассмотрены некоторые частные аспекты Пятидневной войны - потери грузинских вооруженных сил в ходе боевых действий; потери российской авиации в войне; обустройство российских военных баз на территории Абхазии и Южной Осетии, признанных Россией независимыми государствами.

В приложении к сборнику даются краткие сводные данные о закупках Грузией основных видов тяжелого вооружения и военной техники в период 2000-2008 гг.

Вы можете скачать книгу (pdf, ~ 5,3 Mb) и карту боевых действий.

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Страны
Абхазия
Великобритания
Германия
Грузия
Россия
Франция
Южная Осетия
Проекты
ИТ
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