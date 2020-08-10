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Камерун получил украинские ракетные комплексы PK-2B «Барьер-В» для вертолетов

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Оригинал взят у коллеги diana_mihailova в "Укрспецэкспорт" отгрузил Камеруну комплексы управляемого вооружения 524-РЕ с ПТУР PK-2B "Барьер-В"

[Украинская] Государственная Компания "Укрспецэкспорт" экспортировала Военно-Воздушным Силам Министерства Обороны Республики Камерун товары военного назначения:

- Комплекс управляемого вооружения 524-РЕ - 2 шт. зав. номера 1901001, 1901002.

- Станция оптико-электронного противодействия "Квадрос" - 2 шт. зав. номера 56709105 и 56709104. (Изделие является компонентами специального назначения систем защиты многоцелевых вертолетов)

Вес - 478 кг. Цена - 1 014 000 долл.

-ПТУР PK-2B "Барьер-В" - 38 шт. зав. номера 2612182801001, 2612182801002, 2612182801003, 2612182801004, 2612182801005, 2612182801006, 2612182801007, 2612182801008, 2612182801009, 2612182801010, 2612182801011, 2612182801012, 2612182801013, 2612182801014, 2612182801015, 2612182801016, 2612182801017, 2612182801018, 2612182801019, 2612182801020, 2612182801021, 2612182801022, 2612182801023, 2612182801024, 2612182801025, 2612182801026, 2612182801027, 2612182801028, 2612182801029, 2612182801030, 2612182801031, 2612182801032, 2612182801033, 2612182801034, 2612182801035, 2612182801036, 2612182801037 и 2612182801038. (Изделия специально предназначены для военного использования, управляемая ракета комплекса морского ракетного управляемого вооружения, который предназначен для поражения надводных кораблей, вертолетов, береговых подвижных и неподвижных объектов)

Вес - 1793,6 кг. Цена - 1 342 160 долл.

- Комплект тренажерно-контрольный КТК-1М -1 шт. зав. номер 2611501001 (Изделие является оборудованием, специально предназначенным для тестирования, технического обслуживания и контроля рабочих параметров комплексов ракетного управляемого вооружения)

Вес - 126 кг. Цена - 55 000 долл.

Отгрузка в декабре 2019 г. воздушным транспортом через аэр. Гостомель.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Камерун
Украина
Компании
Укрспецэкспорт
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