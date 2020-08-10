Попытка контрабанды из России в КНДР запасных частей для истребителей МиГ-29

Как сообщила газета "Коммерсантъ" в материале Николая Сергеева "ФСБ помешала корейской авиации. Человек, едва не повторивший судьбу Виктора Бута, был причастен к военной контрабанде в КНДР", авиационные агрегаты на сумму более 1 млн долл получило по решению суда Министерство обороны России. Они были изъяты ФСБ у группы предпринимателей, которые в обход санкций и нормативных запретов пытались отправить их в народную армию КНДР. Одним из поставщиков являлся бизнесмен Владимир Любишин, выдачи которого добивались власти США по тем же основаниям, что и Виктора Бута. Только от одной сделки с корейцами он рассчитывал получить около 19 млн долл, но в итоге получил лишь срок, который ему зачли отбытым под экстрадиционным арестом в Венгрии.

Лидер КНДР Ким Чен Ын в кабине истребителя МиГ-29 ВВС и ПВО Корейской народной армии, 2018 год (с) ЦТАК

По решению Нагатинского райсуда Москвы Министерству обороны было передано оборудование, оцененное в $1,1 млн (или 72,2 млн руб. по курсу ЦБ). В том числе, пять курсовертикалей, предназначенных для работы в составе информационных комплексов вертикали, тангажа и курса основного и резервного каналов навигационных систем боевых самолетов; коробка управления КУ-1000/1500М, применяемая для обеспечения электропитания военных самолетов; топливный насос-регулятор НР-59А для двигателей РД-33 истребителей МиГ-29, а также три керамические свечи зажигания СП-51П для турбореактивных авиационных двигателей.

По делу о покушении на контрабанду оборудования, которое может быть использовано при создании оружия массового поражения, средств его доставки или военной техники (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ) проходили предприниматели Владимир Любишин, Константин Москаль и Денис Федосов.

Как установили сотрудники ФСБ, в 2016 году обвиняемые узнали, что военно-воздушным силам Корейской народной армии срочно потребовались запасные части и комплектующие изделия к самолетам. Согласно разработанному злоумышленниками плану, гендиректор ООО "Биовек" Константин Москаль должен был организовать визит в Москву представителей вооруженных сил КНДР и "других официальных лиц", вместе с господином Любишиным провести с ними переговоры, затем в соответствии с заказом корейской стороны найти оборудование, приобрести его, проверить качество и обеспечить его доставку. При этом, говорится в материалах дела, злоумышленники знали, что для совершения внешнеэкономических сделок с указанными товарами необходимо получить соответствующее разрешение межведомственного координационного органа по экспортному контролю, да к тому же КНДР находилась под санкциями ООН, запрещающими поставки вооружения в эту страну.

По результатам переговоров, которые прошли 15-16 июня 2016 года с корейскими военными в столице, господин Москаль от лица "Биовека" заключил контракт №10-06-16PDRK/01 с корейским же торговым обществом Sonkwang на поставку запасных частей для авиационной техники на общую сумму $19,271 млн, эквивалентную по курсу ЦБ РФ не менее 1,2 млрд руб. В соответствии с ним предприниматели обязались поставить в КНДР пять коробок управления, десять насосов-регуляторов, десять свечей, а также 30 курсовертикалей различных типов. Причем "Биовек" должен был организовать доставку приобретенных корейцами изделий с документацией в аэропорт и погрузить их в самолет, следовавший в Пхеньян. Однако господин Москаль, как говорится в материалах дела, "осознавая возможность доведения спланированного преступления до конца, от дальнейшего выполнения действий, непосредственно направленных на его совершение, добровольно отказался", сообщив об этом господину Любишину, который продолжил "выполнение преступного плана единолично". В августе 2016 года он приобрел часть оборудования у лиц, не осведомленных о его преступных намерениях, и складировал агрегаты в арендованном в Москве гараже. Однако, говорится в деле, довести до конца преступный умысел, направленный на контрабанду военного оборудования в КНДР, господин Любишин не смог, так как "его преступная деятельность была пресечена сотрудниками ФСБ России", которые 19 августа 2016 года провели выемку в гаражном боксе.

Сам Владимир Любишин в этот момент оказался в Будапеште, где у него с сыном, также Владимиром, был магазин Pilis Defense Systems Kft, который продавал списанное советское оружие. В столице Венгрии в ноябре 2016 года их задержали по запросу, поступившему из США. В том же году, согласно обвинению, заочно предъявленному прокуратурой США, на господ Любишиных вышли агенты американского Управления по борьбе с наркотиками (DEA), которые, представляясь наркоторговцами из Мексики, предложили им $2 млн за переносные зенитные ракетные комплексы, с помощью которых якобы собирались сбивать самолеты и вертолеты правоохранителей. Переговоры, по версии обвинения, закончились подписанием некоего договора о поставках, а также устным обещанием помочь в переброске кокаина из Мексики в США.

Напомним, что такая же схема использовалась DEA в отношении Виктора Бута. Агенты-провокаторы вели с ним переговоры о продаже оружия, утверждая, что действуют в интересах колумбийских повстанцев. В результате господина Бута выдали из Таиланда в США, где в 2012 году приговорили к 25 годам заключения.

Господ Любишиных в США не отправили: в августе 2018 года Венгрия выдала их в Россию, откуда поступил запрос по делу, возбужденному в отношении них в ФСБ, что привело к крупному международному скандалу, поскольку американским властям в подобных случаях обычно не отказывают.

Дело в отношении Любишина-младшего было выделено в отдельное производство, и его судьба неизвестна. Старшего Нагатинский райсуд Москвы в особом порядке, как признавшего вину, приговорил к одному году и пяти месяцам заключения, а учитывая время, проведенное под стражей в Венгрии, посчитал этот срок отбытым, освободив предпринимателя от наказания.

В свою очередь, дело в отношении Константина Москаля и его помощника Дениса Федосова также в особом порядке рассмотрел Первомайский районный суда Оренбургской области. Какое наказание было назначено господину Федосову, неизвестно. Господин Москаль получил три года и шесть месяцев общего режима со штрафом в 500 тыс. руб., но до конца свой срок также не отбыл. Суд Торжка, где он находился в колонии, за хорошее поведение распорядился условно-досрочно освободить и этого бизнесмена.