Конгрессмен США: Грузия готова войти в НАТО

Источник изображения: topwar.ru

Хотя у Грузии есть нерешенные территориальные споры, ее можно принять в Североатлантический альянс. Такое заявление сделал вчера сенатор от Республиканской партии США Адам Кинзингер на международной онлайн-конференции «Мир и безопасность в регионе: 12 лет борьбы за деоккупацию».

Об этом сообщает издание «Грузия Online», ссылаясь на Общественное телевидение.

Адам Кинзингер занимает должность сопредседателя в "Группе друзей Грузии" в американском Конгрессе.

Он отметил, что часть грузинской территории «оккупирована», подразумевая Абхазию и Южную Осетию. Несмотря на это, Грузию следует сделать полноправным членом НАТО, так как она к этому "готова". По мнению конгрессмена, Тбилиси заслужило прием в Североатлантический блок хотя бы своим активным участием в военной операции в Афганистане:

Когда мы говорим об участии в расчете на душу населения, то Грузия является второй после США в плане участия в Афганистане.

Кинзингер также заявил, что Тбилиси может рассчитывать на поддержку всех ветвей власти в Соединенных Штатах.

Источник изображения: topwar.ru

Ранее представители НАТО неоднократно заявляли, что Грузия не может быть принята в Североатлантический альянс до тех пор, пока не урегулирует все свои территориальные споры. В противном случае, в соответствии с Уставом НАТО, силы альянса будут обязаны начать военные действия против Абхазии и Южной Осетии сразу после вступления в него Грузии.