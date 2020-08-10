Войти
Военное обозрение

Конгрессмен США: Грузия готова войти в НАТО

471
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Хотя у Грузии есть нерешенные территориальные споры, ее можно принять в Североатлантический альянс. Такое заявление сделал вчера сенатор от Республиканской партии США Адам Кинзингер на международной онлайн-конференции «Мир и безопасность в регионе: 12 лет борьбы за деоккупацию».

Об этом сообщает издание «Грузия Online», ссылаясь на Общественное телевидение.

Адам Кинзингер занимает должность сопредседателя в "Группе друзей Грузии" в американском Конгрессе.

Он отметил, что часть грузинской территории «оккупирована», подразумевая Абхазию и Южную Осетию. Несмотря на это, Грузию следует сделать полноправным членом НАТО, так как она к этому "готова". По мнению конгрессмена, Тбилиси заслужило прием в Североатлантический блок хотя бы своим активным участием в военной операции в Афганистане:

Когда мы говорим об участии в расчете на душу населения, то Грузия является второй после США в плане участия в Афганистане.

Кинзингер также заявил, что Тбилиси может рассчитывать на поддержку всех ветвей власти в Соединенных Штатах.

Источник изображения: topwar.ru

Ранее представители НАТО неоднократно заявляли, что Грузия не может быть принята в Североатлантический альянс до тех пор, пока не урегулирует все свои территориальные споры. В противном случае, в соответствии с Уставом НАТО, силы альянса будут обязаны начать военные действия против Абхазии и Южной Осетии сразу после вступления в него Грузии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Абхазия
Афганистан
Грузия
США
Южная Осетия
Проекты
NATO
Похожие новости
08.10.2019
Haber7 (Турция): Геттемюллер продемонстрировала резкую реакцию в адрес России! Уважай!
09.04.2019
Parlamentn listy (Чехия): если бы у НАТО не было России, пришлось бы ее придумать
26.03.2019
Le Monde (Франция): открытые раны Косова 20 лет спустя
18.06.2018
Чем обусловлено геополитическое одиночество России
15.08.2013
Радиоэлектронная борьба с потенциальными угрозами
14.09.2009
Беспилотники: сто лет в воздухе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.08 16:31
  • 65
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях
  • 10.08 15:03
  • 5
SpaceX успешно вывела на орбиту еще 57 интернет-спутников Starlink, довела группировку до 595 аппаратов
  • 10.08 14:55
  • 14
Призыв к пересмотру политики США в отношении России
  • 10.08 14:10
  • 2
Путин лишил высших офицеров каракулевых шапок
  • 10.08 13:34
  • 7
Троллинг или фэнтези: Рогозин задумался о "Буране"
  • 10.08 13:06
  • 2
России нужно забыть о дружбе с Западом
  • 10.08 13:05
  • 1
Эксперт: В провокации с задержанием россиян замешаны СБУ и КГБ Белоруссии
  • 10.08 11:50
  • 166
ВЦИОМ: половина россиян считает высадку американцев на Луну фальсификацией властей США
  • 10.08 10:48
  • 1
Эксперт из Польши указал на уязвимость стран Балтии перед Россией
  • 10.08 10:42
  • 11
БМП-3 получат новую защиту и мощный лазер
  • 10.08 10:08
  • 3
В Японии не исключили финансового альянса России и Китая
  • 10.08 09:35
  • 1
Спецназовцы Азербайджана и Турции отработали штурм стратегических объектов
  • 10.08 00:37
  • 191
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 10.08 00:31
  • 26
Курс на Восточный: начинается отправка стартового стола для «Ангары»
  • 10.08 00:27
  • 96
Пожар на гигантском корабле обнажил признаки распада ВМС США