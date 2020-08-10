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Военное обозрение

Российский МС-21-300 продолжает испытания с американскими двигателями PW1400

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Источник изображения: topwar.ru

Новейший российский самолет МС-21 с отечественными двигателями ПД-14 совершит свой первый полет до конца этого года. Об этом еще 3 августа сообщил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Вылет МС-21 с нашим отечественным ПД-14, до конца года мы должны эту работу завершить, проходят необходимые отработки

- заявил он.

В настоящее время российский самолет МС-21-300 проходит сертификационные испытания с американскими двигателями PW1400. Полеты возобновлены после паузы, связанной с пандемией коронавируса. Всего для получения российского сертификата и начала поставок самолета заказчикам необходимо совершить 650 полетов. На начало этого года количество вылетов составляло чуть более 300, испытания продолжаются.

Буквально несколько дней назад появилась информация, что МС-21-300 прошел испытания по защите от попадания воды в двигатели, которые подтвердили возможность эксплуатации лайнера при наличии воды на взлетно-посадочной полосе. Как сообщается, испытания проводились на взлетно-посадочной полосе аэродрома "Ульяновск-Восточный", где был смонтирован "бассейн" длиной более 70 м и шириной свыше 20 м, соответствующий российским и международным стандартам.

Напомним, что в конце июля этого года впервые была проведена макетная навеска двигателя ПД-14 на пилоны МС-21. Двигатель встал нам место без замечаний. В ходе установки была подтверждена правильность заложенных в двигатели конструкторских решений.

МС-21-300 — ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 150 до 211 пассажиров. Сертификация самолета должна завершиться в этом году, а серийное производство запланировано на 2021 год.

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Слюсарь Юрий
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Истребитель 5 поколения
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