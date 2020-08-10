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Деловая газета "Взгляд"

В Японии не исключили финансового альянса России и Китая

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Источник изображения: MOD Russia/Global Look Press

Россия и Китай могут заключить не военный или торговый, а финансовый альянс, пишут японские СМИ.

В статье для Nikkei Asian Review американский политолог Дмитрий Саймс указывает, что в двусторонних сделках России и Китая доля доллара снизилась с 90% (в 2015 году) до 46%. Доля евро и национальных валют достигла исторических максимумов в 30% и 24%, передает РИА "Новости".

Директор Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов заявил изданию, что отказ от доллара приближается к "прорывному моменту". Он отметил, что "многие ожидали" военного или торгового союза России и Китая, но "сейчас все идет к тому, чтобы это был банковский и финансовый альянс", который "может гарантировать независимость обеих стран".

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что положение американского доллара в качестве мировой резервной валюты находится под угрозой.



Антон Антонов

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Япония
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3 комментария
№1
10.08.2020 01:05
Да хоть в тугриках.

Важно только одно - какую долю мирового внешнеторгового оборота составлют операции между Россией и Китаем. А это очень мало, что бы воплотить в жизнь лозунг "положение американского доллара в качестве мировой резервной валюты находится под угрозой"
+2
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№2
10.08.2020 01:47
Неплохо было бы, если бы Россия, Китай, Индия, Бразилия, Индонезия, может еще кто, заключили бы между собой некий негласный финансовый альянс. Хороший пример - центробанки крупнейших развитых валютных зон (ФРС, ЕЦБ, Банк Японии, Банк Англии)  проводят свопы (обмен активами), что позволяет им "печатать деньги" триллионами не боясь свалится в инфляцию, чем самым по сути помогают поддерживать на плаву свои экономики.                                                                                                                                                                                                              

   Только правильнее было бы, если бы была основана на некой новой расчетной единице и эмитировалась неким международным банком, а участники -представители государств этого банка как члены правления имели бы там свой голос (сейчас как раз в моду входят "цифровые деньги").
0
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№3
10.08.2020 10:08
разве за реальные преференции в торговле с Китаем надо в этой лаже участвовать...только за крупную гарантированную долю на китайском рынке...ну типо пусть 15% своего энергетического рынка нам отдадут...или 500 МС21 купят...или логистику процентов на 40% на РФ замкнут...ну или 100% локализация китайского хайтека в РФ...политическими гарантиями свое предложение подкрепят...

"альянс" слишком сильное слово, учитывая наш реальный товарооборот и его нынешную структуру...чо то плата со стороны Китая, пока, мизерная...
+2
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