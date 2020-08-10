В Японии не исключили финансового альянса России и Китая

Россия и Китай могут заключить не военный или торговый, а финансовый альянс, пишут японские СМИ.

В статье для Nikkei Asian Review американский политолог Дмитрий Саймс указывает, что в двусторонних сделках России и Китая доля доллара снизилась с 90% (в 2015 году) до 46%. Доля евро и национальных валют достигла исторических максимумов в 30% и 24%, передает РИА "Новости".

Директор Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов заявил изданию, что отказ от доллара приближается к "прорывному моменту". Он отметил, что "многие ожидали" военного или торгового союза России и Китая, но "сейчас все идет к тому, чтобы это был банковский и финансовый альянс", который "может гарантировать независимость обеих стран".

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что положение американского доллара в качестве мировой резервной валюты находится под угрозой.

Антон Антонов