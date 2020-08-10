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Военное обозрение

Саакашвили представил в МУС собственный доклад о войне 2008 года

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Источник изображения: topwar.ru

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, по инициативе которого началась война, называемая 08.08.08, в канун 12-й годовщины ее начала внес в Международный уголовный суд (МУС) собственный доклад о ее расследовании. Об этом заявил сам Сакашвили во время прямого включения из Гааги в эфире телеканала "Мтавари".

Как пояснил Саакашвили, доклад о расследовании российско-грузинской войны 2008 года составлен с помощью международных специалистов в сфере права. Доклад призван снять обвинение с грузинских военных и переложить ответственность за начало боевых действий на Россию. По мнению экс-президента, правительство "Грузинской мечты" в течение последних лет пыталось обвинить грузинских солдат в совершении военных преступлений.

Правительство Грузии сделало все для того, чтобы предоставить такую информацию, которая станет обвинением Вооруженных сил Грузии и грузинских солдат. По личному поручению Иванишвили, с участием СГБ, министр Цулукиани сделала все для того, чтобы были выполнены планы России и были обвинены как минимум обе стороны. Это большой заговор с целью сокрытия истины. Я решил сделать то, что должно было сделать нормальное правительство страны – помочь международной общественности установить истину

- заявил Саакашвили.

Как поясняется, в докладе говорится об обвинениях, выдвинутых против грузинских военных в связи с инцидентом в Верхнем Городке – районе Цхинвали, где дислоцировались базы российских миротворцев, а также других военных операциях на территории Грузии. Доклад охватывает период с начала боевых действий до 12 августа включительно.

Доклад уже передан прокурору МУС, однако не известно, будет ли он приобщен к делу, расследуемому судом.

Напомним, что МУС уже длительное время расследует преступления, совершенные как во время войны 08.08.08, так и в период до нее и после - с 1 июля по 10 октября 2008 года. Иск в суд подала Грузия в 2008 году, обвинив Россию в совершении ряда преступлений.

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Страны
Грузия
Россия
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