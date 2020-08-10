Греция не исключила использования военных средств против Турции

Греция намерена защищать свои права любыми средствами, которые «предоставляют конституция и возможности» страны, заявил глава греческого МИДа Никос Дендиас.

Его спросили, будет ли Греция использовать военные средства, если Турция направит исследовательское судно Oruc Reis в греческую исключительную экономическую зону. Дендиас ответил, что Греция готова использовать все средства.

Дендиас при этом отметил, что "не выделяет греческие вооруженные силы из всего комплекса правопорядка страны и ее правительства", передает ТАСС со ссылкой на Open.

"Конституцией на вооруженные силы Греции, как и на всех нас, возложена обязанность защищать суверенитет и суверенные права нашей родины", – сказал он, отметив, что Греция "никому не угрожает, не делает громких заявлений", у Афин "нет такой истеричной реакции, которая характерна для других стран региона".

Но "как суверенная страна" Греция должна "по конституции защищать себя" и будет "делать это любыми средствами, которые предоставляют конституция и возможности" государства, сказал министр.

Греция "открыта для диалога" с Турцией по поводу подписанного соглашения с Египтом о демаркации морских границ и установлении исключительной экономической зоны.

Дендиас сказал, что есть "только одно разногласие между Грецией и Турцией: это континентальный шельф в Эгейском море и в восточной части Средиземного моря, а также воды над этим шельфом". Греция готова обсуждать эту проблему, но "не в условиях угроз и шантажа".

В начале июня министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос заявил о готовности к военным действиям против Турции для защиты суверенитета страны.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что из-за острова Кастелоризо может начаться война. Остров дает Греции возможность претендовать на морскую зону площадью 40 тыс. кв. км. Турция признает контроль греков лишь над шестью морскими милями территориальных вод вокруг островка.

Антон Антонов