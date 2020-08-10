Войти
Известия.ru

Болтон объяснил решение Трампа вывести войска из Германии

379
0
0
Источник изображения: Фото: REUTERS/Jonathan Drake

У президента США Дональда Трампа нет серьезных причин выводить часть войск из Германии, просто он считает, что Берлин «это заслужил», уверен экс-советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон.

По мнению Болтона, заявления американского лидера о недостаточных тратах ФРГ на военных США неубедительны в качестве причины сокращения контингента.

В своей книге «Комната, где всё произошло» бывший чиновник представил Трампа в образе непредсказуемого президента, которому главное переизбраться на новый срок, отмечает 7 августа немецкий телеканал N-TV.

По словам Болтона, у Вашингтона много причин оставлять военных в Германии, а переизбрание Трампа будет грозить расколом НАТО, так как президент США не видит в альянсе никаких преимуществ для своей страны.

Кроме того, Болтон придерживается мнения, что нападки Трампа на Германию вызваны ее экономической силой.

«Однако я не думаю, что это как-то связано с канцлером Меркель», — отметил экс-советник.

29 июля глава Пентагона Марк Эспер объявил о выводе из ФРГ 11,9 тыс. американских военнослужащих.

Примерно 6,4 тыс. из них вернутся на родину, а остальные перебазируются в Италию и Бельгию.

На следующий день Трамп отметил, что Германия сотрудничает с Россией, и выразил недоумение, для чего Штатам «защищать» Берлин от Москвы. Кроме того, он указал, что страна снова не заплатила НАТО.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Германия
Италия
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
Похожие новости
04.08.2020
Янки уходят и… остаются
03.08.2020
Polityka (Польша): Трамп наносит удар по Германии, НАТО и Польше. Конец мечтам о Форте
03.08.2020
Frankfurter Allgemeine Zeitung (Германия): «удар в лицо другу»
10.12.2019
Akharin Khabar (Иран): новые разработки российской оборонки раз и навсегда нейтрализуют угрозы НАТО
07.12.2017
Почему Европа не готовится к войне с Россией
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.08 16:31
  • 65
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях
  • 10.08 15:03
  • 5
SpaceX успешно вывела на орбиту еще 57 интернет-спутников Starlink, довела группировку до 595 аппаратов
  • 10.08 14:55
  • 14
Призыв к пересмотру политики США в отношении России
  • 10.08 14:10
  • 2
Путин лишил высших офицеров каракулевых шапок
  • 10.08 13:34
  • 7
Троллинг или фэнтези: Рогозин задумался о "Буране"
  • 10.08 13:06
  • 2
России нужно забыть о дружбе с Западом
  • 10.08 13:05
  • 1
Эксперт: В провокации с задержанием россиян замешаны СБУ и КГБ Белоруссии
  • 10.08 11:50
  • 166
ВЦИОМ: половина россиян считает высадку американцев на Луну фальсификацией властей США
  • 10.08 10:48
  • 1
Эксперт из Польши указал на уязвимость стран Балтии перед Россией
  • 10.08 10:42
  • 11
БМП-3 получат новую защиту и мощный лазер
  • 10.08 10:08
  • 3
В Японии не исключили финансового альянса России и Китая
  • 10.08 09:35
  • 1
Спецназовцы Азербайджана и Турции отработали штурм стратегических объектов
  • 10.08 00:37
  • 191
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 10.08 00:31
  • 26
Курс на Восточный: начинается отправка стартового стола для «Ангары»
  • 10.08 00:27
  • 96
Пожар на гигантском корабле обнажил признаки распада ВМС США