Войти
Военное обозрение

Опубликовано детальное видео пожара и взрыва в порту Бейрута

518
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В сети появилось 9-минутное детальное видео из припортовой части Бейрута, снятое на камеру высокого разрешения, находившуюся 4 августа на одной из многоэтажек ливанской столицы. Видео демонстрирует практически всё развитие событий в тот день в главном порту Ливана вплоть до взрыва.

Отмечается, что возгорание в одном из портовых ангаров произошло примерно в 17:35, а в 18:20 прогремел тот самый мощнейший взрыв, который уничтожил не только сам порт ливанской столицы, но и почти треть всего Бейрута, лишив крыши над головой почти треть миллиона человек.

Начинается ролик с того, что показано относительно небольшое задымление в районе порта. Затем задымление становится всё более интенсивным.

Через несколько минут в эпицентре возгорания можно увидеть всполохи. Сам дым начинает менять цвет, можно увидеть открытое пламя. Затем камера даёт детальную «картинку» распространения ударной волны от взрыва. На кадрах видно, как эта волна по мере своего распространения разрушает здания и сооружения, встречающиеся на её пути. Начинают осыпаться внешние конструкции многоэтажных домов, вылетают окна. В конечном итоге камера падает.

Тем временем в ближневосточных и американских СМИ опубликованы данные о том, что буквально за несколько минут до взрыва пожарный расчёт пытался открыть дверь ангара, в котором хранилась аммиачная селитра. Предполагается, что на фото, которое "ВО" не может опубликовать из-за вопроса с авторскими правами, запечатлены пожарные, впоследствии попавшие в списки пропавших без вести.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ливан
США
Похожие новости
29.12.2018
Мы не можем исключить, что этот израильский ракетный налет на Сирию — последний: три причины (Rai Al-Youm, Великобритания)
31.10.2017
Выживаемость экипажа "Меркавы"
16.10.2015
Крупнейшая оружейная сделка Украины. Как озолотились 11 посредников
13.11.2012
«Были рассмотрены только технические и финансовые предложения» - и.о. министра обороны Ирака
29.06.2010
Армия обороны Израиля испытывает более «гуманные» кассетные бомбы
28.04.2009
Беспилотный опыт Израиля принят на вооружение Минобороны России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.08 16:31
  • 65
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях
  • 10.08 15:03
  • 5
SpaceX успешно вывела на орбиту еще 57 интернет-спутников Starlink, довела группировку до 595 аппаратов
  • 10.08 14:55
  • 14
Призыв к пересмотру политики США в отношении России
  • 10.08 14:10
  • 2
Путин лишил высших офицеров каракулевых шапок
  • 10.08 13:34
  • 7
Троллинг или фэнтези: Рогозин задумался о "Буране"
  • 10.08 13:06
  • 2
России нужно забыть о дружбе с Западом
  • 10.08 13:05
  • 1
Эксперт: В провокации с задержанием россиян замешаны СБУ и КГБ Белоруссии
  • 10.08 11:50
  • 166
ВЦИОМ: половина россиян считает высадку американцев на Луну фальсификацией властей США
  • 10.08 10:48
  • 1
Эксперт из Польши указал на уязвимость стран Балтии перед Россией
  • 10.08 10:42
  • 11
БМП-3 получат новую защиту и мощный лазер
  • 10.08 10:08
  • 3
В Японии не исключили финансового альянса России и Китая
  • 10.08 09:35
  • 1
Спецназовцы Азербайджана и Турции отработали штурм стратегических объектов
  • 10.08 00:37
  • 191
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 10.08 00:31
  • 26
Курс на Восточный: начинается отправка стартового стола для «Ангары»
  • 10.08 00:27
  • 96
Пожар на гигантском корабле обнажил признаки распада ВМС США