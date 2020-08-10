Опубликовано детальное видео пожара и взрыва в порту Бейрута

Источник изображения: topwar.ru

В сети появилось 9-минутное детальное видео из припортовой части Бейрута, снятое на камеру высокого разрешения, находившуюся 4 августа на одной из многоэтажек ливанской столицы. Видео демонстрирует практически всё развитие событий в тот день в главном порту Ливана вплоть до взрыва.

Отмечается, что возгорание в одном из портовых ангаров произошло примерно в 17:35, а в 18:20 прогремел тот самый мощнейший взрыв, который уничтожил не только сам порт ливанской столицы, но и почти треть всего Бейрута, лишив крыши над головой почти треть миллиона человек.

Начинается ролик с того, что показано относительно небольшое задымление в районе порта. Затем задымление становится всё более интенсивным.

Через несколько минут в эпицентре возгорания можно увидеть всполохи. Сам дым начинает менять цвет, можно увидеть открытое пламя. Затем камера даёт детальную «картинку» распространения ударной волны от взрыва. На кадрах видно, как эта волна по мере своего распространения разрушает здания и сооружения, встречающиеся на её пути. Начинают осыпаться внешние конструкции многоэтажных домов, вылетают окна. В конечном итоге камера падает.

Тем временем в ближневосточных и американских СМИ опубликованы данные о том, что буквально за несколько минут до взрыва пожарный расчёт пытался открыть дверь ангара, в котором хранилась аммиачная селитра. Предполагается, что на фото, которое "ВО" не может опубликовать из-за вопроса с авторскими правами, запечатлены пожарные, впоследствии попавшие в списки пропавших без вести.