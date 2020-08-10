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Деловая газета "Взгляд"

Россия раскритиковала военные планы США в Польше

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Американские военные в Польше
Американские военные в Польше.
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

Планы по увеличению численности американских военных в Польше – это серьезный удар по Основополагающему акту Россия-НАТО, заявил замглавы департамента информации и печати МИД Алексей Зайцев.

"Считаем, что планы наращивания американского военного присутствия в Польше наносят серьезный удар по одному из ключевых положений Основополагающего акта Россия – НАТО 1997 года, в соответствии с которым альянс отказался от осуществления дополнительного постоянного размещения на территории государств – членов "существенных боевых сил", – заявил Зайцев в комментарии, опубликованном на сайте МИД.

Он добавил, что наращивание концентрации ударной группировки американских военных на так называемой "линии соприкосновения Россия-НАТО", как и любая реконфигурация сил США у российских границ, "не способны, как это пытаются преподносить в Вашингтоне, укрепить безопасность в Европе"

"Такие действия стимулируют рост напряженности на континенте. Неоднократно подчеркивали, что попытки силового сдерживания и запугивания нашей страны получат достойный и своевременный ответ", – подчеркнул Зайцев.

Вашингтон и Варшава завершили переговоры по соглашению о расширенном оборонном сотрудничестве (Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA), в рамках которого в Польшу будет направлена дополнительно 1 тыс. американских военнослужащих.

В Госдуме заявили, что это решение провоцирует Россию к усилению военного потенциала на этом направлении.


Алексей Дегтярев

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Страны
Польша
Россия
США
Проекты
NATO
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