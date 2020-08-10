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Российская газета

Корабль Северного флота "Вице-адмирал Кулаков" вошел в Средиземное море

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Источник изображения: Пресс-служба Северного флота

Большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" сегодня ночью прошел пролив Гибралтар и вошел в Средиземное море. Экипаж выполняет задачи дальнего похода.

Как сообщили в пресс-службе Северного флота, в ближайшее время "Вице-адмирал Кулаков" встретится с танкером "Иван Бубнов" и пополнит запас продовольствия и воды. А уже на следующей неделе он совершит деловой заход в одну из средиземноморских стран.

На Северном флоте добавили, что военные моряки выполняют главную задачу - это демонстрация Андреевского флага ВМФ России и обеспечение военно-морского присутствия. Кроме того, обеспечение безопасности гражданского судоходства.

Большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" уже прошел более 11 тысяч морских миль.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
пр. 1155
СФ
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