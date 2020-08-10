Корабль Северного флота "Вице-адмирал Кулаков" вошел в Средиземное море

Большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" сегодня ночью прошел пролив Гибралтар и вошел в Средиземное море. Экипаж выполняет задачи дальнего похода.

Как сообщили в пресс-службе Северного флота, в ближайшее время "Вице-адмирал Кулаков" встретится с танкером "Иван Бубнов" и пополнит запас продовольствия и воды. А уже на следующей неделе он совершит деловой заход в одну из средиземноморских стран.

На Северном флоте добавили, что военные моряки выполняют главную задачу - это демонстрация Андреевского флага ВМФ России и обеспечение военно-морского присутствия. Кроме того, обеспечение безопасности гражданского судоходства.

Большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" уже прошел более 11 тысяч морских миль.

Светлана Цыганкова